Som už viac Češka ako Slovenka, priznáva mladá herečka z Dunaja. Na jednu vec si dáva veľký pozor
Známa herečka žije už nejaký čas v Česku.
„Na pľaci sme si s babami veľmi sadli, ale tým, že stále pendlujem a nie som tu, tak s Kristínkou Svarinskou si posielame reelska,“ smiala sa v relácii Teleráno, ktorú cituje Nový Čas, predstaviteľka Alenky zo seriálu Dunaj, k vašim službám. Herečka Lesana Krausková totiž už nejakú dobu žije u našich západných susedov, kde sa jej otvorili aj nové pracovné možnosti a tak to nateraz vyzerá tak, že tam pobudne. Ako však podotkla, nie je ľahké sa v Čechách ako herečka presadiť, keď človek neovláda ich reč.
Cíti sa byť viac Češkou
Lesana je rodáčka z Bojníc. Keď mala 18 rokov, nezobrali ju na Vysokú školu múzických umení. V tom čase prežívala jedno obrovské sklamanie, no jej talent nakoniec ocenili v Brne na JAMU (Janáčkova akademie múzických umění, pozn.red.), kde študuje muzikálové herectvo a jej tvár dnes poznajú diváci po celom Slovensku.
Môže za to seriál Dunaj, k vašim službám, kde hrá silno veriacu predavačku oddelenia módy Alenku. Tá zažíva neľahké životné situácie, ktoré skúšajú silu jej viery. Lesana o svojej postave hovorí, že je ako jej mladšia sestra, a páči sa jej večná snaha o dobro a niekedy ju hnevá jej nerozhodnosť a strach, ktorý ju v živote brzdí.
O herecké príležitosti však nebude mať táto mladá talentovaná umelkyňa núdzu ani u našich západných susedov, kde už dlhšiu dobu aj pobýva. „Som už viac Češka ako Slovenka. Viac času trávim v zahraničí. Mám tam školu, priateľov aj partnera. Je tam aj viac príležitostí, ale nie je ľahké sa v Čechách ako herečka presadiť, predsa len, človek musí ovládať jazyk,“ priznala otvorene v relácii Teleráno, ktorú cituje Nový Čas.