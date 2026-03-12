Teší sa domov, kde nemusí nikoho zabávať. Petra Polnišová našla šťastie pri chorobnom sangvinikovi
Rozhodnutie vydať sa zaňho jej pripadalo správne.
Na známom parkete sa ocitla po neuveriteľných 17 rokoch a aj keď tvrdí, že odvtedy netancovala, na pódiu to roztočila. Vyštudovaná bábkoherečka, známa herečka, komička a najnovšie aj úspešná producentka Petra Polnišová vie, že najlepšie darčeky sú tie z kategórie „odo mňa pre mňa". Možno preto si k nedávnej päťdesiatke darovala účinkovanie v populárnej tanečnej šou Let's Dance. Aj keď svojou energickou cha-chou postavila na nohy celú Inchebu, najkrajší moment nastal vo chvíli, keď Petin manžel, scénarista a producent Juraj Brocko, prišiel na pódium s kyticou a pred všetkými ju pobozkal. Gesto zožalo veľký potlesk.
Chorobný sangvinik
Manželia sa spolu často na verejnosti neukazujú o to dojímavejšie ich stretnutie na pódiu pôsobilo. Petra Polnišová sa k súkromiu vyjadruje len sporadicky, no o súčasnom manželovi v minulosti prezradila, že je chorobný sangvinik.
„Mám veľké šťastie, že môj manžel je chorobný sangvinik, nabíja ma pozitívnou energiou. Ešte som ho nezažila, že by o niečom negatívne premýšľal. Ja ako ťažký negativista mám naozaj veľké šťastie, že môžem stresy odbúravať práve s ním,“ povedala Petra Polnišová pre Šarm.
Potvrdila to aj pre portál idnes.cz, keď uviedla, že Juraj Brocko je oveľa väčší „vtipálek" ako ona. „Protiklady sa priťahujú, ale v našom prípade to vôbec neplatí, pretože sme úplne rovnakí. Akurát môj Juro, pretože je muž, tak má humoru a všetkých ostatných vecí oveľa viac ako ja. Takže ja sa teším domov. Nemusím prísť a niekoho baviť. Môj manžel s mojimi deťmi bavia vždy mňa."