Otec by na teba bol pyšný. Dcéra Karla Gotta sa pochválila novou fotkou a ľudia zostali v nemom úžase
Charlotte si svoje súkromie starostlivo chráni.
Od smrti českej speváckej legendy a Maestra Karla Gotta uplynie v októbri už sedem rokov. Umelec svojím odchodom do hudobného neba však nezanechal po sebe len množstvo fanúšikov, ale aj milovanú rodinu.
Práve dcéra Charlotte sa pred časom pochválila novými fotografiami, ktorými verejnosti vyrazila dych. Devätnásťročná slečna totiž rastie do krásy a ľudia ju okamžite zaplavili množstvom pochvalných komentárov, podľa ktorých by na ňu jej otec určite bol nesmierne pyšný.
Kládol si veľa otázok
Legendárny český spevák Karel Gott mal z predchádzajúcich vzťahov dve dcéry – Dominiku Gottovú a Luciu Kovaříkovú. Neskôr stretol svoju budúcu manželku Ivanu, ktorá na svet priviedla ďalšie dve jeho dcéry, Charlotte Ellu a Nelly Sofiu. Dievčatá sa narodili, keď už Karel nepatril k mladíkom, niet teda divu, že sa sám seba pýtal na mnohé veci.
„Začal som bilancovať a klásť si veľa otázok, na ktoré asi nikdy nenájdem odpoveď. Nebolo odo mňa nerozumné mať deti tak neskoro? Čo s nimi bude, keď tu už nebudem? Ako to zvládne Ivanka, keď zostane na všetko sama? Nie som taký sebecký, aby mi to bolo jedno,“ písal vo svojej autobiografickej knihe Má cesta za štěstím spevák, ktorý by však na svoje dcérky bol dnes nesmierne pyšný.