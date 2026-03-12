Pri jedení nikdy neboli také vyberavé ako dnes. Profesorka prezradila triky, ako deťom prejdete cez rozum
Deti si v minulosti ani netrúfli odmietnuť to, čo dostali na tanieri.
Toto nebudem, rožok musí byť na kolieska a ryža bez omáčky. Mnoho rodičov by o stravovacích požiadavkách svojich ratolestí vedelo rozprávať hodiny. Zo začarovaného kruhu je však nesmierne náročné vystúpiť. Profesorka histórie Helen Zoe Veit vo svojej novej knihe zhrnula, ako sme sa dopracovali do bodu, že deti ešte nikdy v histórii neboli v jedle také vyberavé ako dnes. Dá sa z tejto pasce dostať von?
V modernej dobe sa traduje vysvetlenie, že deti majú už biologicky nastavené chuťové poháriky tak, aby boli citlivé na textúru a farbu a voči novým veciam sú už z princípu skeptické. „A predsa deti naprieč celej doby prežívali a prosperovali aj bez kuracích nugetiek či suchých cestovín," zamýšľa sa profesorka vo svojej knihe Ako sa americké deti stali najvyberanejšie v histórii.
„Deti kedysi jedli úplne ináč ako dnes, z jedla mali oveľa väčšie potešenie. Jedli pikantné jedlá, nakladané uhorky, mnoho živočíšnych druhov aj vnútorností. Deti jedli to, čo im dali na tanier, pretože mali hlad. Nemali žiadne desiaty a olovrant, vyhladli pri práci vonku alebo hraním sa,“ vysvetľuje Veit.
Nedostatky pri skladovaní potravín znamenali, že si nemohli vyberať a jedli to, čo bolo práve k dispozícii. V 19. storočí sa po prvý raz objavila otázka ohľadom výživy detí – verilo sa, že za veľkou detskou úmrtnosťou stoja chuťovo výrazné jedlá, ktoré spájali s túžbou po alkohole a so smrteľnými chorobami. Deti začali byť zdravšie, aj keď pravým dôvodom bolo zlepšenie hygieny, chladenie potravín či vakcinácia.