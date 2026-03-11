O svadbe vedeli všetci, iba ona nie. Petra Polnišová by nikdy nepovedala, že najšťastnejšia bude s Jurajom
Na lásku potrebovala správne načasovanie.
„Aha, aký pekný chlapček!“ Takto pokrikovali po Petre Polnišovej ešte v čase, keď netušila, že raz bude jednou z najlepších herečiek na Slovensku. Mama ju strihala na chalana, ľudia si ju s ním plietli a Petra sa musela naučiť brániť tým, čo jej ide najlepšie – humorom. Život jej pripravil množstvo trápnych chvíľ a keď už prestala veriť na rozprávkové konce, prišiel do jej života Juraj, s ktorým potom mala svadbu, o ktorej ani nevedela.
Život plný trapasov
K tomu, že si bude zo seba večne uťahovať a že sa humorom nakoniec bude aj živiť, ju vraj dokopal samotný život. „Ja som vlastne ani nemala inú šancu,“ vravela kedysi pre magazín EMMA Petra Polnišová, pre ktorú bol humor odjakživa zbraňou, ktorou sa ochránila. Keď sa totiž zasmiala sama na sebe, druhí už proti nej nemali čo použiť.
„Keď si ťa už odmalička mýlia s chlapcom, inak sa to ani nedá, len sa nebrať príliš vážne. Mama ťa totiž ako dieťa strihala na chalana, ktovie, asi si myslela, že je to také praktické a efektné, keď máš také krátke vlasy. No a hoci nosíš náušnice, aj tak ti do desiatich rokov všetci hovoria – Aký pekný chlapček,“ spomínala vo svojom texte pre EMMA Petra, ktorú k humoru hnal život plný trapasov. Ten sa jej nevyhol ani pri prvom potenciálnom bozku.
Sopeľ medzi oči
„V rámci diskotéky hráte fľašu. Už to vyzerá tak, že by ťa mohol pobozkať, takže si z toho trošku v strese, lebo on sa ti fakt veľmi páči. A keď už má prísť k bozku, si trocha nervózna, že sa všetci pozerajú, kýchneš si a z nosa ti vtedy vybehne sopeľ rovno medzi oči tvojho prvého milovníka. Ten sa, samozrejme, od tej chvíle na teba už nikdy ani raz nepozrie,“ napísala Petra. Vraj keď takto nejako odmalička vyzerá ľudská existencia, nedá sa nič robiť – budete si zo seba robiť žarty do konca života. Paradoxom je, že našu obľúbenú komičku a herečku z prijímacích skúšok na herectvo vyhodila Zuzka Kronerová ešte v prvom kole.