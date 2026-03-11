O svadbe vedeli všetci, iba ona nie. Petra Polnišová by nikdy nepovedala, že najšťastnejšia bude s Jurajom - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
O svadbe vedeli všetci, iba ona nie. Petra Polnišová by nikdy nepovedala, že najšťastnejšia bude s Jurajom
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Fiktívne fotografie známych tvárí z maturitného tabla.

Spoznáte známych Slovákov z maturitného tabla? Takto by na ňom vyzerali Adela, Koleník či Polnišová

Stylistka celebrít Lenka Bohunická Škodová.

Prvá slovenská osobnosť priznala lieky na chudnutie: Nehanbím sa za to. Nikdy by som to nenazvala skratkou

Lucie Bílá a pani Irenka.

Na koncerte plakali aj tí najsilnejší chlapi. Lucka Bílá splnila sen umierajúcej mamine Irenke

Tomáš z Banskej Bystrice hľadá lásku v šou Mama, ožeň ma.

Vyrastal bez otca a v obývačke má vírivku. Tomáš z Mama, ožeň ma si dáva pozor na lásku na prvý pohľad

Ilustračné obrázky.

Slováci, na týchto benzínkach netankujte. Inšpekcia upozorňuje na štyri čerpačky, ktoré pohoreli

Fiktívne fotografie známych tvárí z maturitného tabla.

Spoznáte známych Slovákov z maturitného tabla? Takto by na ňom vyzerali Adela, Koleník či Polnišová

Lucie Bílá a pani Irenka.

Na koncerte plakali aj tí najsilnejší chlapi. Lucka Bílá splnila sen umierajúcej mamine Irenke

Dominika Rošková a Kristián Baran / S partnerom Adamom

Buď ja alebo práca, dostala ultimátum. Dominika Rošková žije lásku ako z filmu až pri mladšom Adamovi

Budovanie dôvery je pre Martinu Schindlerovú veľmi dôležité.

Dcére to nezakazuje a radšej zaplatila spoločný kurz. Martina Schindlerová ukázala, ako sa buduje dôvera

Adam Bardy prehovoril o rodine a synoch.

Máme osemmiestne auto a priestor tam ešte je. Žartujúci Adam Bardy prehovoril, či plánujú ďalšie bábätko

Iveta Radičová a Marián Balász.

Hádať sa s ním fakt nedá. Iveta Radičová je už roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Hádanka.

Vypadni domov, kričali naňho deti pod balkónom. Známy Slovák bol vždy hrdý na to, že je iný

Marcel Ochránek vo filme vo filme Byl jednou jeden polda / V súčasnosti

Krízu vo vzťahu skúšal riešiť neverou. Marcel Ochránek má šťastie na Evičku, ktorá mu všetko odpustila

Fiktívne fotografie známych tvárí z maturitného tabla.

Spoznáte známych Slovákov z maturitného tabla? Takto by na ňom vyzerali Adela, Koleník či Polnišová

Michal Hudák / Alenka z Mama, ožeň ma.

Prosím, povedzte to všetkým, vyzýva Michal Hudák. Pravdu o relácii Mama, ožeň ma mnohí doteraz nepoznali

SLEDUJE NÁS 207 331 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

O svadbe vedeli všetci, iba ona nie. Petra Polnišová by nikdy nepovedala, že najšťastnejšia bude s Jurajom

Petra Polnišová pri natáčaní / S manželom Jurajom
Petra Polnišová pri natáčaní / S manželom Jurajom — Foto: Instagram - @polnis_petusa; Profimedia

Na lásku potrebovala správne načasovanie.

„Aha, aký pekný chlapček!“ Takto pokrikovali po Petre Polnišovej ešte v čase, keď netušila, že raz bude jednou z najlepších herečiek na Slovensku. Mama ju strihala na chalana, ľudia si ju s ním plietli a Petra sa musela naučiť brániť tým, čo jej ide najlepšie – humorom. Život jej pripravil množstvo trápnych chvíľ a keď už prestala veriť na rozprávkové konce, prišiel do jej života Juraj, s ktorým potom mala svadbu, o ktorej ani nevedela.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Katarina Hoffmann Šlesarova (@katarinaslesar)

Život plný trapasov

K tomu, že si bude zo seba večne uťahovať a že sa humorom nakoniec bude aj živiť, ju vraj dokopal samotný život. „Ja som vlastne ani nemala inú šancu,“ vravela kedysi pre magazín EMMA Petra Polnišová, pre ktorú bol humor odjakživa zbraňou, ktorou sa ochránila. Keď sa totiž zasmiala sama na sebe, druhí už proti nej nemali čo použiť.

Petra Polnišová v roku 2007 a v súčasnosti.
Prečítajte si tiež: Buď ticho, ty nemáš otca, kričali po nej deti. Petra Polnišová záletníkovi a bonvivánovi odpustila

„Keď si ťa už odmalička mýlia s chlapcom, inak sa to ani nedá, len sa nebrať príliš vážne. Mama ťa totiž ako dieťa strihala na chalana, ktovie, asi si myslela, že je to také praktické a efektné, keď máš také krátke vlasy. No a hoci nosíš náušnice, aj tak ti do desiatich rokov všetci hovoria – Aký pekný chlapček,“ spomínala vo svojom texte pre EMMA Petra, ktorú k humoru hnal život plný trapasov. Ten sa jej nevyhol ani pri prvom potenciálnom bozku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Polnišová Peťa Official (@polnis_petusa)

Sopeľ medzi oči

„V rámci diskotéky hráte fľašu. Už to vyzerá tak, že by ťa mohol pobozkať, takže si z toho trošku v strese, lebo on sa ti fakt veľmi páči. A keď už má prísť k bozku, si trocha nervózna, že sa všetci pozerajú, kýchneš si a z nosa ti vtedy vybehne sopeľ rovno medzi oči tvojho prvého milovníka. Ten sa, samozrejme, od tej chvíle na teba už nikdy ani raz nepozrie,“ napísala Petra. Vraj keď takto nejako odmalička vyzerá ľudská existencia, nedá sa nič robiť – budete si zo seba robiť žarty do konca života. Paradoxom je, že našu obľúbenú komičku a herečku z prijímacích skúšok na herectvo vyhodila Zuzka Kronerová ešte v prvom kole.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…