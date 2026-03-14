Výborné sú teplé aj studené, najlepšie s bielou kávou. Vyskúšajte oškvarkové placky Haliny Pawlowskej
Svojim blízkym sa snaží každý deň spríjemniť chutným jedlom.
Hoci nie je profesionálna kuchárka, zo všetkého najradšej varí pre svojich blízkych. Halina Pawlowská si čas strávený v kuchyni vie vždy spríjemniť a pri príprave jedál vraj často sleduje aj televíziu. Miluje pochúťky, ktoré si pamätá z detstva a svoje overené recepty rada zdieľa aj s ostatnými.
Varí každý deň
„Mám rada špargľovú polievku s bielou klobásou. Je to nezvyčajná, ale veľmi dobrá kombinácia. Potom tiež milujem hubovú omáčku so zemiakmi a tiež smaženicu so smotanou. Joj, ja toho mám rada... A prečo práve tieto jedlá? Pretože ich doma pripravovala moja mama, môj otec, moje tety, svokra, manžel. Vždy boli z dobrých surovín, jednoduché a snáď aj zdravé, keď mama umrela v 95. rokoch a otec v 90.,“ prezradila obľúbená spisovateľka a scenáristka pre portál Jak v kuchyni.
Každý deň vraj stíha navariť, nakúpiť, pripraviť jedálniček a aspoň obdeň niečo upiecť, hlavne preto, že má doma stravníkov, na ktorých jej veľmi záleží. „Môjho vnuka, dcéru, priateľa, babičku, neter... Je radosť pre nich niečo pripravovať, ponúkať im a snažiť sa, aby každý deň bol nielen stráviteľný, ale aj príjemne šťavnatý,“ vysvetlila pre český Deník.
Je nielen úspešnou spisovateľkou a scenáristkou, ale aj autorkou niekoľkých kníh venovaných jedlu a vareniu. Na svojom webe sa napríklad podelila aj o tip na chutné škvarkové placky. „Výborné sú teplé aj studené, najlepšie s bielou kávou,“ napísala k osvedčenému receptu.