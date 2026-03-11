Ste zradkyne, odkázali im z domova a ony sa báli návratu. Odvážnym futbalistkám pomohli v poslednej chvíli
Päť hráčok vrátane kapitánky tímu už dostalo ochranu.
Bol to ich posledný zápas, po ktorom mala nasledovať už len cesta do hotela a potom domov. Svet však vedel, že to nebude také jednoduché. Účasť iránskych futbalistiek na Ázijskom pohári v Austrálii sa totiž vzhľadom na situáciu v ich krajine celé dni niesla v dusnej atmosfére.
Vojnové zradkyne
Iránske športovkyne označovali štátne médiá za „vojnové zradkyne“ po tom, čo pred zápasom proti Južnej Kórei odmietli spievať národnú hymnu. Situácia sa zmenila pred druhým zápasom proti Filipínkam, pred ktorým už hráčky hymnu spievali a aj salutovali. Táto chvíľa vyvolala obavy z nátlaku, ktorý futbalistky mohli pociťovať zo strany vládnych predstaviteľov. Tí ich počas šampionátu sprevádzali na každom kroku.
Všetky zápasy sprevádzala aj výrazná iránska fanúšikovská komunita na tribúnach. Ľudia na štadión prišla s vlajkami, ktoré sa používali ešte pred islamskou revolúciou a oficiálne boli na zápasoch zakázané. Sami počas hymny, ktorú nepoznajú, bučali a posmievali sa. „Nemôžu hovoriť slobodne, pretože sú v ohrození,“ povedala podľa BBC Naz Safavi, ktorá sa zúčastnila všetkých troch zápasov iránskeho tímu.
„Sme tu, aby sme im ukázali, že plne stojíme za nimi,“ dodala. Výsledkom bol fakt, že viaceré hráčky z obáv o svoju bezpečnosť požiadali o azyl a odmietli sa vrátiť domov. Žiadosť o pomoc prišla v poslednej chvíli.