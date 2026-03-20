Takto vyberiete kvalitnú šunku na Veľkú noc. Potravinové expertky radia, čo si všimnúť pri nákupe
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Takto vyberiete kvalitnú šunku na Veľkú noc. Potravinové expertky radia, čo si všimnúť pri nákupe
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

SLEDUJE NÁS 207 295 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Takto vyberiete kvalitnú šunku na Veľkú noc. Potravinové expertky radia, čo si všimnúť pri nákupe

Ilustračné obrázky. — Foto: Gemini/Dobré noviny; Chat GPT/Dobré noviny

Dokonale ružovú šunku nekupujte. Farba môže prezradiť viac, než si myslíte.

Na veľkonočnom stole má šunka svoje čestné miesto už celé generácie. Voňavá, pomaly varená a podávaná s chrenom či vajíčkami patrí medzi symboly sviatkov na Slovensku. Odborníci však upozorňujú, že pri nákupe sa oplatí byť ostražitý. Nie každá šunka, ktorá vyzerá lákavo, je totiž aj kvalitná. Potravinové expertky pre portál Onet radia, na čo si dať pozor, aby ste si domov priniesli naozaj dobrý výrobok.

Foto: Freepik

Pozor na zloženie

Jedným z najdôležitejších ukazovateľov kvality je zloženie výrobku. Dobrá šunka by mala obsahovať predovšetkým mäso, ideálne aspoň 80 percent, a okrem toho už len soľ a koreniny. Ak je zoznam ingrediencií dlhý a obsahuje množstvo zvýrazňovačov chuti, stabilizátorov, farbív či aróm, radšej spozornite.

Pozor si treba dávať aj na takzvané mechanicky oddelené mäso (MOM), ktoré sa v potravinárstve používa najmä v lacnejších mäsových výrobkoch. Podľa legislatívy sa totiž nepovažuje za klasické mäso. Ide o zmes tuku, kožiek, šliach a chrupaviek, ktorá vzniká pri spracovaní zvyškov mäsa. Takéto výrobky bývajú lacnejšie, no ich kvalita je výrazne nižšia.

Foto: Chat GPT/Dobré noviny

Farba veľa prezradí

Aj samotný vzhľad šunky môže napovedať, čo máme pred sebou. Ideálna šunka nemá dokonale jednotnú ružovú farbu. „Príliš intenzívna ružová farba môže znamenať vyšší obsah dusitanu sodného, teda konzervačnej látky, ktorá sa môže meniť na potenciálne škodlivé nitrozamíny,“ vysvetlila potravinová expertka Hanna Stolinská. Zdravá šunka má prirodzenú štruktúru, v ktorej sú viditeľné svalové vlákna aj jemné žilky tuku. Vyhýbať by sme sa mali výrobkom, ktoré sú neprirodzene lesklé, veľmi tmavé alebo naopak sivasté či nazelenalé.

Odborníci upozorňujú aj na drobné biele „nitky“ či vzory v mäse. Nejde o tuk, ale o stopy po karagéne – látke, ktorá sa používa na zadržiavanie vody vo výrobku. „Takáto šunka obsahuje viac vody a menej mäsa,“ prezradila potravinárska odborníčka Marta Zaleská.

Skontrolujte obal

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

