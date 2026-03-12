Po Katke Koščovej priznala oddelené spálne ďalšia známa tvár. Ak sa chce vyspať, musia sa striedať
O Adele Vinczeovej je známe, že sa snaží žiť veľmi zdravo.
Spať v inej miestnosti ako partner začína byť v slovenskom šoubize v kurze. Nedávno oddelené spálne priznala Katarína Koščová, teraz Adela Vinczeová. Dôvodom sú, samozrejme, malé deti a túžba sa nerušene vyspať.
Striedajú sa
„Poslednú dobu mi robí radosť, keď môžem spať sama v izbe v noci a vyspím sa sedem hodín nerušene. Máme takú dohodu s manželom, že on spí v izbe, ktorá je aj detská, a ja spím sama, a tak sa striedame. Takže spánok. Spánok mi robí veľkú radosť,“ skonštatovala pre televíziu Prima.
O Adele je známe, že sa snaží žiť veľmi zdravo. V podcaste Rozhovory so Šimonom nedávno prezradila, že je vyznavačka ajurvédy, čínskej aj alternatívnej medicíny. Priznala, že v rámci kolektívnej imunity je za očkovanie, pretože slúži väčšiemu celku a jednotlivec by pri rozhodovaní mal zvažovať širšie súvislosti a primárne by v tejto otázke nemalo ísť len oňho. Známa moderátorka však doplnila, že navštevuje aj lekárov. Chodenie na preventívne prehliadky doslova miluje.
„Ja milujem chodiť k doktorom. Ja milujem preventívky, ja milujem krvné odbery, všetko... dáta, aby som vedela, čo ako je a potom zvažujem, ako sa k nejakej problematike postavím," ozrejmila. Podobne sa stavia aj k svojmu psychickému zdraviu. V médiách neraz prezradila, že už dlhší čas chodí na psychoterapie a pracuje na svojom rozvoji.