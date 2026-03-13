Urogynekologička Alexandra: Ak máte po štyridsiatke, jeden zvyk vám zlepší zdravie kostí aj náladu - Dobré noviny
Urogynekologička Alexandra: Ak máte po štyridsiatke, jeden zvyk vám zlepší zdravie kostí aj náladu
Urogynekologička Alexandra: Ak máte po štyridsiatke, jeden zvyk vám zlepší zdravie kostí aj náladu

Ženám v strednom veku odporúčajú lekári, aby čo najskôr zmenili svoj životný štýl.

Mnohé ženy v strednom veku to nemajú vôbec ľahké. Prežívajú totiž zmeny duševného a fyzického zdravia, ako je napríklad depresia a menopauza. S tým sú potom spojené aj ďalšie nežiaduce faktory, ako metabolické zmeny, úbytok svalovej hmoty, zmeny v kostiach či výkyvy nálad. Dobrou správou však je, že mnohé z týchto vecí sa dajú vyriešiť. Podľa portálu HUFFPOST totiž odborníci na pokles hustoty kostí a svalovej hmoty v dôsledku menopauzy odporúčajú ženám v strednom veku jednu dôležitú vec - a tým je viac silového tréningu.

Zdravie aj nezávislosť

Ako už bolo spomenuté, ženy vo veku približne od 45 do 60 rokov prežívajú zmeny vo svojom tele, a to najmä v dôsledku perimenopauzy a menopauzy. To si môže vyžadovať zmenu ich návykov vrátane tých, ktoré súvisia s cvičením.

Prečítajte si tiež: Počas menopauzy robíme tri základné chyby. Aj markizáčka Mirka Almásy po päťdesiatke prežila zlom

„Stále viac si uvedomujeme, čo sa v skutočnosti deje počas perimenopauzy: metabolické zmeny, úbytok svalovej hmoty, zmeny kostí, výkyvy nálad,“ uviedla urogynekologička, rekonštrukčná chirurgička panvy a odborníčka na menopauzu a sexuálne zdravie Alexandra Dubinskaya, ktorá preto odporúča viac silového tréningu.

Cvičenia na budovanie sily totiž výrazne pomáhajú pri všetkých nežiaducich veciach, ktoré súvisia s perimenopauzou a menopauzou. Zvyšujú hustotu kostných minerálov, zlepšujú svalovú hmotu, podporujú metabolické zdravie, znižujú riziko pádov, zlepšujú náladu a mnoho ďalšieho.

Jedna z troch žien

