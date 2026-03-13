Názov čokolády Orion vznikol vďaka záľube v mágii. František s Albínou začali skromne, firma žije dodnes
František Maršner spravil v roku 1882 dva významné kroky. Oba si vyžadovali istú dávku odvahy.
Miestnosť v neprehliadnuteľnej vile so záhadným symbolom, kde sa stretávala tajná spoločnosť. Práve toto miesto malo byť inšpiráciou pre čokoládu Orion, ktorú milujú aj Slováci. Prečítajte si príbeh firmy, ktorá začínala veľmi skromne, no prešlo 130 rokov a stále sa jej darí.
Od piky
Manželia Maršnerovci v pražských Vinohradoch koncom 19. storočia založili malú cukrársku firmu. František Maršner pochádzal z Buštěhradu a v roku 1882 uskutočnil dva významné, ale odvážne kroky.
Prvý krok viedol k tomu, že si v Kladne založil vlastnú živnosť, obchod so zmiešaným a koloniálnym zbožím (predával orientálne korenie, kakao, cukor a kávu). A druhý vážny krok bol, že sa oženil s Albínou, ktorá vynikala podnikavým duchom. Podľa magazínu Forbes to bola práve ona, kto v orientálnom tovare videla potenciál. V tom čase nemohol ani jeden z manželov tušiť, aký úspech firma jedného dňa dosiahne.
Podnikavá Albína
Keď František začínal s podnikaním, nemal ani ľudí ani hromadu peňazí. Vraj si len v pivnici na miernom ohni varil turecký med. Albína bola trochu iný prípad. Živnosť si založila v roku 1890 v pražských Vinohradoch - išlo o výrobu orientálnych cukroviniek.
Postupom času tak manželia rozširovali svoje portfólio a zákazníci ich produkty odporúčali ďalším. O pätnásť rokov produkovali celú plejádu tých najlepších sladkostí a zákazníci k nim chodili z celého Rakúska. A už v roku 1896 sa obyčajná živnosť zmenila na veľkú firmu. Na okraji Vinohradov postavil novú budovu továrne.