Obuvník Marek: Topánky ste celý život nakupovali zle. V obchode zabudnite na čísla veľkostí
Mýtus o tom, že každé topánky sa časom „rozchodia“, podľa neho neplatí vždy.
Viete, čo o vás hovoria vaše topánky? Skúsený obuvník Marek Černý by vďaka tomu veľmi rýchlo zistil, ako sa k sebe správame, koľko pozornosti venujeme detailom a či vieme rozmýšľať nad kvalitou. Obuvník a reštaurátor, ktorý vracia topánkam druhý život, v rozhovore pre iDNES.cz priznal, že najväčšou chybou je bezhlavo nakupovať trendy kúsky a vyberať si obuv len podľa čísla.
Kvalita materiálov
V malej dielni v českých Tepliciach zachraňuje Marek Černý topánky, ktoré by mnohí dávno vyhodili. Namiesto sériovej výroby verí v ručnú prácu, poctivé materiály a starostlivosť, ktorá sa dnes pomaly vytráca. K remeslu sa pritom dostal až po rokoch v módnom biznise. Kedysi pracoval ako manažér v obchodoch s oblečením, dnes je z neho človek, ktorý vie z topánok veľa vyčítať aj o ich majiteľovi.
„Keď neriešim cenu ani značku, všímam si najmä to, či sú topánky čisté a udržiavané. Zanedbané topánky často naznačujú ľahostajnosť. Naopak, udržiavaná obuv svedčí o vzťahu k detailu a určitej úcte k sebe aj k ostatným,“ vysvetlil v rozhovore.
Podľa neho je realita dnešnej bežnej obuvi smutná. Mnohé topánky, ktoré ľudia nosia, majú kratšiu životnosť ako samotnú záručnú dobu. „V Česku aj v celej Európskej únii máme dvojročnú záruku na všetko, lenže to vôbec nezodpovedá kvalite masovo vyrábaných topánok. Tie sa vyrábajú hlavne v Indii, Indonézii, Číne alebo Pakistane a kvalita materiálov aj spracovania je často veľmi nízka,“ povedal otvorene obuvník.
Chyby pri nákupe
Pri lacnej obuvi sa podľa neho väčšie opravy väčšinou neoplatia. Ak sa odlepí špička či poškodí podšívka, sú to ešte drobnosti. Kompletná výmena podrážky by však často stála viac než samotné topánky. Zmysel podľa neho dávajú opravy pri kvalitnejších modeloch alebo prémiových teniskách, ktoré sa dajú vyčistiť, prefarbiť a vizuálne oživiť. Najčastejšiu chybu však robia ľudia už pri kúpe.