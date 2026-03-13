Mali pani domácu, vlastného záhradníka aj holiča. Jožko Vajda ale nikdy nechcel byť pupok sveta
Známy herec vyrastal v krásnych a harmonických podmienkach.
„My deti, boli sme štyri, sme mali postarané o všetko,“ vracia sa v spomienkach Jozef Vajda na harmonické detstvo. Ako syn známeho lekára, ktorý v roku 1959 založil kúpele v Nimnici, v tomto prostredí aj vyrastal a odvtedy má veľmi blízko aj k dvom kúpeľným mestám – okrem Nimnice aj k Piešťanom, kam sa rodina Vajdovcov neskôr presťahovala.
Otec sa podľa jeho slov snažil svojej rodine zabezpečiť všetko, čo bolo v jeho silách, a tak známemu hercovi nikdy nič nechýbalo. Kúpeľné prostredie navyše miloval a keď si na toto obdobie zaspomína, vždy sa pri tom len usmieva. V rozhovore pre Plus 7 dní tak porozprával nielen o tom, ako vyrastal, ale prezradil tiež, prečo si tak dobre rozumie s mladými kolegami.
Kúpeľnícka rodina
Rodák zo Žiliny patrí medzi našich najuznávanejších hercov nielen na televíznych obrazovkách, ale aj na doskách, ktoré znamenajú svet. Najnovšie si jeho herecké umenie budú môcť diváci vychutnať v novom jojkárskom seriáli Osud, kde sa zhostil úlohy Edgara Kráľoviča, svojráznej hlavy rodiny a tvrdého muža, ktorý občas ide až cez mŕtvoly.
A práve pri jeho postave sa v spomienkach vrátil do detstva, keď si po prečítaní scenára uvedomil, že podobných ľudí sám kedysi poznal. „Keď som videl, čo je to za postavu, uvedomil som si, že som takýchto ľudí v minulosti poznal. Mnohí z nich už nežijú, ale chápal som tento princíp, dokonca som možno v podobných podmienkach vyrastal a žil,“ zaspomínal si umelec, ktorý sa narodil do rodiny známeho kúpeľného lekára a na detstvo má len krásne spomienky.
O všetko bolo postarané
Vyrastal totiž v prostredí, v ktorom mu nič nechýbalo a kde bolo o všetko postarané. „Otec sa nám snažil zabezpečiť všetko, čo bolo v jeho silách, preto sme mali paniu, ktorá pomáhala mame, záhradníka, čo sa staral o kúpeľný pozemok, a holiča, ktorý bol otcovým kamarátom a hrávali spolu šach. My deti, boli sme štyri, sme mali postarané o všetko. Vyrastal som v Nimnici a miloval som kúpeľnú atmosféru, jazero a okolité lesy. Všetko bolo krásne a harmonické,“ hovorí s úsmevom o detstve Jožko Vajda, ktorý tento rok oslávi 71 rokov.
Tento vek by mu však tipoval len málokto, vyzerá totiž výborne a energie má na rozdávanie. Známy herec sa o seba pravidelne stará, venuje sa športu a nedá tiež dopustiť na ajurvédske pobyty. Veľmi dobre si rozumie aj s mladými kolegami – a možno aj od nich čerpá životnú vitalitu a silu.