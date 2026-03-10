Prežila celé storočie a stále rozdáva radosť. Pani Gabriela prezradila jednoduchý recept na dlhý život - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Prežila celé storočie a stále rozdáva radosť. Pani Gabriela prezradila jednoduchý recept na dlhý život
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Fiktívne fotografie známych tvárí z maturitného tabla.

Spoznáte známych Slovákov z maturitného tabla? Takto by na ňom vyzerali Adela, Koleník či Polnišová

Stylistka celebrít Lenka Bohunická Škodová.

Prvá slovenská osobnosť priznala lieky na chudnutie: Nehanbím sa za to. Nikdy by som to nenazvala skratkou

Lucie Bílá a pani Irenka.

Na koncerte plakali aj tí najsilnejší chlapi. Lucka Bílá splnila sen umierajúcej mamine Irenke

Tomáš z Banskej Bystrice hľadá lásku v šou Mama, ožeň ma.

Vyrastal bez otca a v obývačke má vírivku. Tomáš z Mama, ožeň ma si dáva pozor na lásku na prvý pohľad

Ilustračné obrázky.

Slováci, na týchto benzínkach netankujte. Inšpekcia upozorňuje na štyri čerpačky, ktoré pohoreli

Fiktívne fotografie známych tvárí z maturitného tabla.

Spoznáte známych Slovákov z maturitného tabla? Takto by na ňom vyzerali Adela, Koleník či Polnišová

Lucie Bílá a pani Irenka.

Na koncerte plakali aj tí najsilnejší chlapi. Lucka Bílá splnila sen umierajúcej mamine Irenke

Dominika Rošková a Kristián Baran / S partnerom Adamom

Buď ja alebo práca, dostala ultimátum. Dominika Rošková žije lásku ako z filmu až pri mladšom Adamovi

Budovanie dôvery je pre Martinu Schindlerovú veľmi dôležité.

Dcére to nezakazuje a radšej zaplatila spoločný kurz. Martina Schindlerová ukázala, ako sa buduje dôvera

Adam Bardy prehovoril o rodine a synoch.

Máme osemmiestne auto a priestor tam ešte je. Žartujúci Adam Bardy prehovoril, či plánujú ďalšie bábätko

Iveta Radičová a Marián Balász.

Hádať sa s ním fakt nedá. Iveta Radičová je už roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Hádanka.

Vypadni domov, kričali naňho deti pod balkónom. Známy Slovák bol vždy hrdý na to, že je iný

Marcel Ochránek vo filme vo filme Byl jednou jeden polda / V súčasnosti

Krízu vo vzťahu skúšal riešiť neverou. Marcel Ochránek má šťastie na Evičku, ktorá mu všetko odpustila

Fiktívne fotografie známych tvárí z maturitného tabla.

Spoznáte známych Slovákov z maturitného tabla? Takto by na ňom vyzerali Adela, Koleník či Polnišová

Michal Hudák / Alenka z Mama, ožeň ma.

Prosím, povedzte to všetkým, vyzýva Michal Hudák. Pravdu o relácii Mama, ožeň ma mnohí doteraz nepoznali

SLEDUJE NÁS 207 331 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Prežila celé storočie a stále rozdáva radosť. Pani Gabriela prezradila jednoduchý recept na dlhý život

— Foto: Facebook/Mesto Žiar nad Hronom

Sto rokov plných príbehov a spomienok.

V jej rodnom liste svieti rok 1926. Pani Gabriela Miškovičová zo Žiaru nad Hronom však ani po stých narodeninách nestráca chuť do života a dobrú náladu. Oslavu výnimočného jubilea si užila medzi ľuďmi, ktorí ju majú radi – a počas nej prezradila aj jednoduchú radu, ktorú by odkázala každému, kto chce zostať dlho vitálny.

Rodinné korene

Ako uvádza portál Bystricak, sté narodeniny oslávila 1. marca. Posledné tri roky býva v Domove pri kaštieli v Žiari nad Hronom, no jej životný príbeh sa začal o niekoľko kilometrov ďalej – v Rudne nad Hronom. Vyrastala ako najstaršia zo štyroch súrodencov a už od detstva vedela, čo znamená zodpovednosť. Pomáhala rodičom v domácnosti, starala sa aj o troch mladších bratov a rodina zostala v jej živote dôležitá dodnes.

Foto: Facebook Mesto Žiar nad Hronom

Práve pracovitosť, pevná vôľa a starostlivosť o blízkych sa podľa mesta stali základom jej životnej cesty. Po svadbe sa s manželom Jozefom presťahovali do Lučenca, kde pracoval ako príslušník polície. Práve tam sa im narodili dvaja synovia. Neskôr ich život zavial aj do Krupiny a napokon v roku 1958 do Žiaru nad Hronom, kde prišiel na svet ich tretí syn.

Vychýrené ruže

Počas aktívnych rokov bola pani Gabriela veľmi činorodá. Spolu s manželom sa starali o záhradku, pestovali ovocie aj zeleninu a pripravovali domáce sirupy, džemy či zaváraniny. „O vychýrených ružiach ani nehovoriac,“ informuje mesto na svojom webe. Rodina sa postupne rozrástla – dnes má päť vnúčat, štyroch pravnukov a jednu pravnučku. Prvého pravnuka, Connora Jozefa, dokonca privítala ako osemdesiatročná priamo v Amerike.

Foto: Facebook Mesto Žiar nad Hronom

Na výnimočnej oslave nechýbali kvety, prípitok ani hudba. Gratulovať jej prišli zamestnanci domova na čele s riaditeľkou, spolubývajúci aj spevácka skupina Seniori Optimisti. Spolu si zaspievali obľúbené piesne ako Zem moja slovenská, Zahučali hory, zahučali lesy, Život je veľká láska či Vretienko mi padá, ktože mi ho podá.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

SLEDUJTE POZITÍVNE SPRÁVY Z BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA NA FACEBOOKU!

Dobré noviny z Banskej Bystrice

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…