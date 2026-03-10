Prežila celé storočie a stále rozdáva radosť. Pani Gabriela prezradila jednoduchý recept na dlhý život
Sto rokov plných príbehov a spomienok.
V jej rodnom liste svieti rok 1926. Pani Gabriela Miškovičová zo Žiaru nad Hronom však ani po stých narodeninách nestráca chuť do života a dobrú náladu. Oslavu výnimočného jubilea si užila medzi ľuďmi, ktorí ju majú radi – a počas nej prezradila aj jednoduchú radu, ktorú by odkázala každému, kto chce zostať dlho vitálny.
Rodinné korene
Ako uvádza portál Bystricak, sté narodeniny oslávila 1. marca. Posledné tri roky býva v Domove pri kaštieli v Žiari nad Hronom, no jej životný príbeh sa začal o niekoľko kilometrov ďalej – v Rudne nad Hronom. Vyrastala ako najstaršia zo štyroch súrodencov a už od detstva vedela, čo znamená zodpovednosť. Pomáhala rodičom v domácnosti, starala sa aj o troch mladších bratov a rodina zostala v jej živote dôležitá dodnes.
Práve pracovitosť, pevná vôľa a starostlivosť o blízkych sa podľa mesta stali základom jej životnej cesty. Po svadbe sa s manželom Jozefom presťahovali do Lučenca, kde pracoval ako príslušník polície. Práve tam sa im narodili dvaja synovia. Neskôr ich život zavial aj do Krupiny a napokon v roku 1958 do Žiaru nad Hronom, kde prišiel na svet ich tretí syn.
Vychýrené ruže
Počas aktívnych rokov bola pani Gabriela veľmi činorodá. Spolu s manželom sa starali o záhradku, pestovali ovocie aj zeleninu a pripravovali domáce sirupy, džemy či zaváraniny. „O vychýrených ružiach ani nehovoriac,“ informuje mesto na svojom webe. Rodina sa postupne rozrástla – dnes má päť vnúčat, štyroch pravnukov a jednu pravnučku. Prvého pravnuka, Connora Jozefa, dokonca privítala ako osemdesiatročná priamo v Amerike.
Na výnimočnej oslave nechýbali kvety, prípitok ani hudba. Gratulovať jej prišli zamestnanci domova na čele s riaditeľkou, spolubývajúci aj spevácka skupina Seniori Optimisti. Spolu si zaspievali obľúbené piesne ako Zem moja slovenská, Zahučali hory, zahučali lesy, Život je veľká láska či Vretienko mi padá, ktože mi ho podá.