Psychologička Moravčík Debrecká sa pohádala v lietadle. Obhajovala rodičov bábätka, na ktorých kričali
Žien v istom veku sa ľudia pýtajú, kedy budú mať deti. V momente, ako si túto „spoločenskú povinnosť" splnia, podpora okolia zvykne zmiznúť.
V lietadle začala hádku, no svojím zásahom urobila rodičom plačúceho dieťaťa určite radosť. Psychologička Denisa Moravčík Debrecká, ktorá je na sociálnych sieťach známa zo stránky Moderná psychológia, rozozná mnohé vzorce správania. Nedávno sa podelila so skúsenosťou, ktorú v ordinácii často zažíva.
Večná otázka
Ženy, zvlášť tie po tridsiatke, to dôverne poznajú. Spoločnosť sa ich dookola pýta, kedy bude bábätko. Ak už jedno stihli, otázka sa zmení na: „A kedy bude druhé?"
Psychologička sa na svojom Instagrame podelila so skúsenosťou, ktorú v ordinácii často zažíva. Na terapiách od klientiek počúva, že vo chvíli, keď sa dieťa, na ktoré sa toľko pýtali, narodí, podpora a pomoc z okolia zvykne v mnohých prípadoch zmiznúť.
„Mnohé ženy opisujú, že postupne strácajú podporu. Niekedy sa vzdialia kamaráti, zmenia sa vzťahy, zúži sa sociálny svet. A veľmi rýchlo prichádza aj tlak verejnosti – pohľady, komentáre, podráždenie, keď sa dieťa správa ako dieťa."