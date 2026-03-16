Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie
Organ bol prvý nástroj, vďaka ktorému začal brať hudbu vážne.
Bulvár ho kedysi onálepkoval ako známeho zvodcu slovenských herečiek a keď si zobral Kristínu Farkašovú, bol pod poriadnym drobnohľadom. Manželstvo nevydržalo a nasledoval rozvod. „Zrazu sa vzduch okolo mňa prečistil, zmizli predstavy ostatných o tom, ako by mal môj život vyzerať. Svojím spôsobom sa mi uľavilo,“ priznáva spevák a herec Kamil Mikulčík. Zistil, že má jasnú predstavu o svojej budúcnosti, rozhodol sa ňou riadiť a vďaka tomu sa mnohé zmenilo.
Omše u Uršulínok
Predkovia známeho herca a speváka boli vraj Chorváti a jeho babka týmto jazykom doma aj rozprávala. Z detstva si však Kamil Mikulčík pamätá najmä priebojnosť, ktorej sa musel veľmi rýchlo priučiť, keďže vyrastal s dvoma bratmi. „Tam sa veci museli riešiť rýchlo a veľmi asertívne, ak ste chceli prežiť. Bola to otázka života a smrti. Musel som veľmi rýchlo povedať, čo chcem, lebo potom to už nebolo,“ spomínal s úsmevom pre magazín Šarm.
Prvým hudobným nástrojom, na ktorý sa naučil hrať, bol organ a prispel k tomu aj fakt, že detstvo prežil v slovenskom Ríme. Práve vďaka nemu začal oveľa vážnejšie uvažovať o hudbe. „Mal som takú zábavku, že som sa musel dostať do každého kostola v Trnave a vyskúšať, aký je tam organ - ako hrá, koľko je tam manuálov a podobne. Na gymnáziu som každé ráno o trištvrte na sedem chodieval hrávať k Uršulínkam omšu. Aby som to stihol, tak som hral veľmi rýchle pesničky,“ prezradil v relácii Anjeli strážni.
V pravej chvíli vždy príde výhybka
Na základnú umeleckú školu ho však viackrát neprijali. Keď sa chcel prihlásiť na klavír, povedali mu, že je na to už príliš starý a rovnakú odpoveď dostal aj vtedy, keď sa chcel naučiť hrať na gitaru. Dnes preto rád hovorí, že je muzikantom z „naštvatosti“. Nik ho totiž nechcel naučiť hrať, tak sa do toho musel pustiť sám.
Domov často nosil rôzne hudobné nástroje, a rodičom tak bolo čoraz jasnejšie, k čomu bude ich syn inklinovať. Obaja sa však venovali ekonómii a želali si, aby aj ich Kamil vyštudoval niečo, vďaka čomu bude mať istotu a stabilitu. Popri štúdiu herectva sa preto zapísal aj na ekonómiu.