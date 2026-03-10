Osud skúša oboch, no láska ich drží nad vodou. Pani Anne môže liek za tisíce predĺžiť život a dať nádej
Učila deti veriť v nádej, dnes ju potrebuje sama.
Pani Anna Marečková, 60-ročná obyvateľka Senice, celý život venovala druhým. Pracovala ako špeciálna pedagogička, angažovala sa v rôznych spolkoch, environmentálnych projektoch a venovala sa aj výtvarnému umeniu a tvorivosti.
Jej život sa však nečakane zmenil, keď jej bola diagnostikovaná závažná forma zhubného nádoru obličky s metastázami, ktorá zasiahla aj iné oblasti jej tela. Každý deň sa dnes stáva bojom – bojom o zdravie, nádej a zmysel života.
Liek za tisíce
Pani Anna denne podstupuje liečbu, ktorá je fyzicky, psychicky aj finančne veľmi náročná. Súčasťou jej liečby je liek Cabometyx, ktorý lekári odporučili ako nevyhnutnú súčasť ďalšieho postupu.
Liek však nie je hradený zdravotnou poisťovňou a jedno mesačné balenie stojí 3 024 €. Aby mohla zabezpečiť kontinuitu liečby a zvýšiť jej účinnosť, potrebuje si zabezpečiť dvojité balenie, čo predstavuje sumu 6 048 €.