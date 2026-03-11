Vzala tašku, 500 korún od mamy a odišla. Známej Slovenke tréma nič nehovorila, odmalička vedela, kým je - Dobré noviny
Vzala tašku, 500 korún od mamy a odišla. Známej Slovenke tréma nič nehovorila, odmalička vedela, kým je
Foto: Facebook/B.D.

Stala sa slovenskou ikonou.

V jej rodine sa vždy hralo a spievalo, a tak sa dievčina z fotografie ani v útlom detstve nebála vystúpiť pred celým mestom. Tréma jej nič nehovorila, súťažila a vystupovala takmer na všetkých školských podujatiach spojených s ľudovými piesňami či recitovaním a už v tom čase snívala o tom, že sa raz stane speváčkou.

Zároveň však milovala slovenčinu a dejepis a keďže jej mama rozhodla, že by mala mať v rukách aj nejaké remeslo, vybrala si odevnú školu. Sen o speváckej kariére si však napokon predsa len splnila.

Spoznávate dievčinu na fotografii?

Hádanka. Foto: Facebook/B.D.

