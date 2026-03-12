Dievčina videla nadpozemskú bytosť a rukami vyhrabala prameň. Lurdský príbeh dodnes láka pútnikov - Dobré noviny
Dievčina videla nadpozemskú bytosť a rukami vyhrabala prameň. Lurdský príbeh dodnes láka pútnikov
Dievčina videla nadpozemskú bytosť a rukami vyhrabala prameň. Lurdský príbeh dodnes láka pútnikov

Bernadette Soubirous v roku 1863, Jaskyňa Massabielle, Lurdy, Francúzsko
Bernadette Soubirous v roku 1863, Jaskyňa Massabielle, Lurdy, Francúzsko — Foto: Wikimedia Commons: Billard-Perrin – René Laurentin, José Luiz Bernardes Ribeiro, CC BY-SA 3.0

Dovedna sa v meste Lurdy malo odohrať 18 zjavení.

11. februára 1858 sa to malo stať prvýkrát. Vtedy štrnásťročná Bernardetta prechádzala cez potok pri jaskyni pod Massabielskou skalou. Práve si vyzúvala topánky a vyzliekala pančuchy, keď začula vietor. Pozrela sa k jaskyni a uvidela zlatistý oblak. Za ním údajne stála krásna Pani v bielom s modrou stuhou. Usmievala sa a na nohách mala žlté ruže. Bernardetta si nebola celkom istá, či je pri vedomí, no výjavu sa nebála. Podľa stránky lurdy.sk sa spolu dokonca pomodlili ruženec. Potom Pani zmizla. Po tejto udalosti Bernardettina mama dcére k jaskyni zakázala chodiť. 

Ilustračná snímka
Prečítajte si tiež: Bez invalidného vozíka bola mníška stratená, no po púti do Lúrd začala chodiť. Biskup to vyhlásil za zázrak

Prichádzate od Boha či od diabla?

O tri dni mama na naliehanie ďalších poľavila a dcére magické miesto dovolila opäť navštíviť. Bernardetta vzala so sebou miestne panie, ktoré, keď sa dopočuli o jej stretnutí s Pani, po podobnom zážitku zatúžili tiež. Nič nenechali na náhodu a vzali si so sebou svätenú vodu aj ružence. Pani sa údajne zjavila aj tentoraz. Bernadetta mala miesto, na ktorom sa Pani zjavila, pokropiť svätenou vodou a vyriecť slová: „Ak prichádzate od Boha, tak nám to povedzte… ak od diabla, potom zmiznite!“

Lurdy na konci 19. storočia
Lurdy na konci 19. storočia Foto: Wikimedia Commons: Photochrom Print Collection – Library of Congress Catalog: http://lccn.loc.gov/2001698643

Podľa webu lurdy.sk Pani s úsmevom pristúpila k Bernardette, no ženy, ktoré tam šli s ňou, nikoho nevideli. Bernardette vyzerala ako v tranze, a tak vraj k nej hodili ťažký kameň, poliali ju svätenou vodou, no ona sa nemala ani pohnúť, mala byť stále v extáze, bez reakcie. 

Ilustračné foto
Prečítajte si tiež: Pútnici si v Lurdách pripomenuli sviatok Nanebovzatia Panny Márie

Nepoškvrnené počatie

Historka sa okamžite rozšírila. „Nasledovali ďalšie zjavenia a k Bernadette sa postupne pridávalo mnoho zvedavcov, medzi ktorými bol aj lekár Dozous, ktorý sa rozhodol vyšetriť Bernadettu počas extázy a odhaliť tak 'podvod'. Po skončení vyšetrenia však vyhlásil, že dievča počas extázy skutočne nadviazalo s niekým autentický kontakt , jej životné funkcie boli v norme a nič nenasvedčovalo tomu, že by bola nejakým spôsobom rozrušená," píše web. 

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=1345028897655677&set=a.457747959717113

Dovedna ich malo byť 18.Osemnásť stretnutí s krásnou Pani. Miestny kňaz, ktorý chcel mať historku s Pani potvrdenú alebo vyvrátenú, Bernadette poradil, aby sa Pani spýtala na meno. Poslúchla. Krásna Pani sa nakoniec na jednom zo stretnutí predstavila ako Nepoškvrnené počatie. Dievčina meno interpretovala kňazovi. Informácia ho zaskočila. „Bernadetta nemohla tušiť, že 8. decembra 1854 vo Vatikáne bola pápežom vyhlásená dogma o Nepoškvrnenom počatí," ozrejmil web.  

Ilustračný obrázok.
Prečítajte si tiež: Krvácal ako Ježiš, snažili sa to utajiť. Páter Pio mal uzdraviť nevidiacu a predpovedať slovanského pápeža

Holými rukami našla prameň

