Dievčina videla nadpozemskú bytosť a rukami vyhrabala prameň. Lurdský príbeh dodnes láka pútnikov
Dovedna sa v meste Lurdy malo odohrať 18 zjavení.
11. februára 1858 sa to malo stať prvýkrát. Vtedy štrnásťročná Bernardetta prechádzala cez potok pri jaskyni pod Massabielskou skalou. Práve si vyzúvala topánky a vyzliekala pančuchy, keď začula vietor. Pozrela sa k jaskyni a uvidela zlatistý oblak. Za ním údajne stála krásna Pani v bielom s modrou stuhou. Usmievala sa a na nohách mala žlté ruže. Bernardetta si nebola celkom istá, či je pri vedomí, no výjavu sa nebála. Podľa stránky lurdy.sk sa spolu dokonca pomodlili ruženec. Potom Pani zmizla. Po tejto udalosti Bernardettina mama dcére k jaskyni zakázala chodiť.
Prichádzate od Boha či od diabla?
O tri dni mama na naliehanie ďalších poľavila a dcére magické miesto dovolila opäť navštíviť. Bernardetta vzala so sebou miestne panie, ktoré, keď sa dopočuli o jej stretnutí s Pani, po podobnom zážitku zatúžili tiež. Nič nenechali na náhodu a vzali si so sebou svätenú vodu aj ružence. Pani sa údajne zjavila aj tentoraz. Bernadetta mala miesto, na ktorom sa Pani zjavila, pokropiť svätenou vodou a vyriecť slová: „Ak prichádzate od Boha, tak nám to povedzte… ak od diabla, potom zmiznite!“
Podľa webu lurdy.sk Pani s úsmevom pristúpila k Bernardette, no ženy, ktoré tam šli s ňou, nikoho nevideli. Bernardette vyzerala ako v tranze, a tak vraj k nej hodili ťažký kameň, poliali ju svätenou vodou, no ona sa nemala ani pohnúť, mala byť stále v extáze, bez reakcie.
Nepoškvrnené počatie
Historka sa okamžite rozšírila. „Nasledovali ďalšie zjavenia a k Bernadette sa postupne pridávalo mnoho zvedavcov, medzi ktorými bol aj lekár Dozous, ktorý sa rozhodol vyšetriť Bernadettu počas extázy a odhaliť tak 'podvod'. Po skončení vyšetrenia však vyhlásil, že dievča počas extázy skutočne nadviazalo s niekým autentický kontakt , jej životné funkcie boli v norme a nič nenasvedčovalo tomu, že by bola nejakým spôsobom rozrušená," píše web.
Dovedna ich malo byť 18.Osemnásť stretnutí s krásnou Pani. Miestny kňaz, ktorý chcel mať historku s Pani potvrdenú alebo vyvrátenú, Bernadette poradil, aby sa Pani spýtala na meno. Poslúchla. Krásna Pani sa nakoniec na jednom zo stretnutí predstavila ako Nepoškvrnené počatie. Dievčina meno interpretovala kňazovi. Informácia ho zaskočila. „Bernadetta nemohla tušiť, že 8. decembra 1854 vo Vatikáne bola pápežom vyhlásená dogma o Nepoškvrnenom počatí," ozrejmil web.