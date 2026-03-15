Keď po injekciách schudla, zrazu jej začala rásť iná časť tela. Nezvyčajnú diagnózu chce zúročiť
Na svete je diagnostikovaných len približne 300 žien s rovnakým problémom.
Veľmi túžia schudnúť a bola ochotná pre to urobiť čokoľvek. Tridsaťročná Britka Tianna Moon roky bojovala s obezitou a v snahe zhodiť kilogramy za každú cenu siahla aj po možnostiach modernej doby.
Operácia aj injekcie
Britka mala nadpriemerne veľké prsia už od puberty, ale to, že by malo ísť o medicínsky problém, si uvedomila až vo chvíli, keď začala užívať injekcie na chudnutie. Vtedy si totiž všimla, že zatiaľ čo sa jej telo proporčne zmenšilo a aj schudla viac ako 30 kilogramov, jej prsia stále naďalej nekontrolovateľne rástli.
Na začiatku predpokladala, že ide len o nejaké hormonálne zmeny v organizme, keď však prsia stále naberali na veľkosti, vyhľadala odborníka. Lekár jej následne diagnostikoval gigantomastiu, ktorá spôsobuje rýchly a nekontrolovateľný rast prsného tkaniva.
„Úprimne? Ľudia mi gratulujú, muži mi tlieskajú, ale ja trpím..."