Aby ju život nepomlel, daroval jej pomelo. Petra Brajerčíka a Ivanu Kuxovú to spolu neomrzelo ani po rokoch

Peter Brajerčík našiel šťastie pri Ivane Kuxovej. — Foto: Instagram @peter_brajercik

Známy herecký pár vychováva aj tri deti.

Spišiak Peter Brajerčík je romantik a keď v divadle stretol svoju kolegyňu Ivanu Kuxovú, okamžite sa zamiloval. Robil preto všetko možné aj nemožné, aby si získal jej srdce. Jedného dňa sa dokonca objavil pred jej dverami, spieval, žongloval a potom svoju potenciálnu milú prekvapil netradičným darom.

Na sympatickú herečku to zrejme urobilo dojem, keďže dnes tvoria pár už vyše desaťročie a majú spolu aj tri ratolesti. V šoubiznise patria medzi najstabilnejšie páry, čomu nasvedčuje aj nedávny komentár samotného herca.

Spieval a tancoval

Známy herecký pár sa stretol na divadelných doskách, keď spolu účinkovali v predstavení Rechnitz – Anjel skazy. Peter sa vtedy do Ivany okamžite zahľadel. „Skúšali sme v Slovenskom národnom divadle, kde sme mali spolu veľmi odvážne scény. A tak sa to nejako celé zomlelo,“ prezradila Ivana pre SME.

Herec potom robil všetko pre to, aby sa jej dostal do hlavy. Bizarná vraj bola aj jeho baliaca technika, ktorou chcel svoju vyvolenú zaujať. Jedného dňa totiž zazvonil pred jej dverami, nič netušiaca Ivana otvorila a tam stál on. Začal spievať, tancovať a žonglovať. Na záver svojho netradičného vystúpenia vytiahol ovocie a daroval jej pomelo.

„Aby ťa život nepomlel, tu máš pomelo,“ usmieval sa Peter na Ivanu. Dnes je dvojica spolu už viac ako 13 rokov a vychováva tri deti – synov Félixa a Emila a najmladšiu dcérku Milu.

Stále ho prekvapuje

Peter Brajerčík dodnes o svojej manželke spieva iba chválospevy. Ako prezradil v rozhovore pre MIAU, Ivana je podľa neho skvelá matka aj partnerka a on má veľké šťastie.

