Milionárom sa stal bez lotérie či dedičstva. Tvrdí, že kľúčom bolo rozhodnutie, ktoré by mnohí nezvládli
Chcel menej stresu a viac slobody.
V časoch, keď mnohí ľudia počítajú každé euro a premýšľajú, kde by ešte mohli ušetriť, sa predstava miliónov na účte zdá takmer nereálna. Niektorí majú šťastie na výhru v lotérii, iní trafia správnu investíciu v správnom čase. Sú však aj takí, ktorí tvrdia, že k bohatstvu sa dá dopracovať aj úplne iným spôsobom.
Americký podnikateľ a spisovateľ Steve Adcock patrí medzi tých, ktorí sa rozhodli podeliť o svoju skúsenosť. Ako informuje Mail Online, milionárom sa stal po kroku, ktorý by si mnohí ľudia ani nevedeli predstaviť. A práve preto jeho rada vyvoláva medzi ľuďmi rôzne reakcie.
Odvážne rozhodnutie
Steve sa pred niekoľkými rokmi rozhodol zmeniť svoj život od základov. Spolu s manželkou Courtney predali dom a presťahovali sa do karavanu, v ktorom začali cestovať po krajine. Spoločnosť im robili aj ich dvaja psi.
Podľa portálu CNBC nešlo len o dobrodružstvo, ale aj o premyslené finančné rozhodnutie. Steve pracoval ako softvérový vývojár, no každodenná práca ho prestala napĺňať. V roku 2016 sa preto rozhodol odísť z práce. O rok neskôr sa k rovnakému kroku odhodlala aj jeho manželka, ktorá dovtedy pracovala ako raketová vedkyňa.
Život na cestách
Dvojica však do nového životného štýlu nevstupovala bez prípravy. V tom čase už mali našetrených približne 900-tisíc dolárov, teda viac než 800-tisíc eur. Ako Steve vysvetlil, práve táto finančná rezerva im umožnila skúsiť nový spôsob života bez veľkého stresu.
Nasledujúce tri roky strávili na cestách a svoje skúsenosti zdieľali aj na sociálnych sieťach. Hoci už nechodil do práce, hodnota jeho majetku postupne rástla. Podľa jeho slov k tomu výrazne prispelo práve jednoduchšie a lacnejšie bývanie.