„Prírodný Ozempic“ z regálov slovenských obchodov: Tieto potraviny tlmia hlad aj bez drahých injekcií
Nie je dôležité len to, čo jeme, ale aj v akom poradí.
Injekcie na chudnutie sú fenoménom a pre mnohých ľudí s obezitou sú doslova život zachraňujúce. Dietológovia a lekári však varujú aj pred ich tienistou stránkou. Honba za štíhlou postavou vyvolala nebezpečný boom nelegálneho predaja a „zázračné lieky“ si zaobstarávajú aj ľudia, ktorí chcú schudnúť len pár kíl. Pre tých majú experti jednu dobrú správu – hladinu hormónu GLP-1, ktorý vyvoláva pocit sýtosti podobne ako populárny Ozempic, si dokážeme zvýšiť aj sami. Stačí, ak telu dáme to správne palivo.
Zníženie chuti do jedla
Ako informoval portál The Conversation, výskumy ukazujú, že určite potraviny a stravovacie návyky dokážu prirodzene stimulovať produkciu hormónu GLP-1, ktorý mozgu signalizuje sýtosť.
„Semaglutidové lieky fungujú tak, že zvyšujú hladinu hormónu zvaného GLP-1, ktorý dáva telu signál sýtosti, spomaľuje trávenie a predlžuje pocit plnosti. Tieto lieky súčasne znižujú hladinu enzýmu nazývaného DPP-4 (dipeptidyl-peptidáza 4), ktorý inaktivuje GLP-1. V dôsledku toho môže hormón GLP-1, ktorý prirodzene prežije len niekoľko minút, pôsobiť aj celý týždeň. Vyvoláva pocit sýtosti, ako keby sme sa práve najedli, ktorý vedie k zníženiu chuti do jedla a tým k úbytku hmotnosti,“ vysvetlili experti z portálu Veda na dosah. Lieky ako Ozempic sú v tomto smere veľmi efektívne, no telo si podobné signály vie vyrobiť aj samo. Podľa odborníkov však musíme zabudnúť na drastické diéty. Kľúčom sú drobnosti, ktoré majú väčšiu silu než jednorazové zázraky. Významnú úlohu pritom zohrávajú bielkoviny a vláknina.
Čo jeme
Vláknina sa nachádza najmä vo fazuli, zelenine, celozrnných obilninách, orechoch či semenách. V hrubom čreve ju rozkladajú črevné baktérie, pričom vznikajú mastné kyseliny s krátkym reťazcom a práve tie následne stimulujú tvorbu hormónu GLP-1.
Aj preto je príjem vlákniny jedným z najsilnejších faktorov spojených s chudnutím. Niektoré štúdie dokonca naznačujú, že vláknina môže podporovať redukciu hmotnosti aj v prípade, keď sa výraznejšie nezníži celkový príjem kalórií.
Produkciu GLP-1 môžu podporovať aj mononenasýtené mastné kyseliny, ktoré sa nachádzajú napríklad v olivovom oleji alebo avokáde. Jedna zo štúdií ukázala, že hladina GLP-1 bola vyššia po konzumácii chleba s olivovým olejom v porovnaní s chlebom natretým maslom. Podobný efekt zaznamenali vedci aj pri raňajkách s avokádom. Kombinácia pečiva a avokáda zvýšila hladinu hormónu sýtosti viac než samotné pečivo. Priaznivý vplyv majú aj orechy s vysokým obsahom vlákniny a mononenasýtených tukov, napríklad pistácie.
Ako jeme
Podľa odborníkov však nezohráva úlohu len to, čo máme na tanieri. Rovnako dôležité je aj to, ako a v akom poradí jednotlivé potraviny konzumujeme.