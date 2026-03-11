Čokoládu a jahody vylepšil vôňou exotickej suroviny. Sladké guľôčky od Dalibora sú navyše aj fit - Dobré noviny
Dobré noviny
Čokoládu a jahody vylepšil vôňou exotickej suroviny. Sladké guľôčky od Dalibora sú navyše aj fit
Čokoládu a jahody vylepšil vôňou exotickej suroviny. Sladké guľôčky od Dalibora sú navyše aj fit

Dalibor Rákoczy a jeho recept.
Dalibor Rákoczy a jeho recept. — Foto: Instagram/pantymian

Tento recept zvládnu všetci, aj začiatočníci, a výsledok stojí za to, tvrdí obľúbený kuchár.

Na Slovensku takmer vôbec nevaril, keď však odišiel do zahraničia, musel sa to naučiť. Foodbloger Dalibor Rákoczy sa ku gastronómii dostal úplnou náhodou a dnes je z neho úspešný kuchár, ktorého recepty inšpirujú tisíce Slovákov. Mnohí ho poznajú aj ako Pána Tymiána, ktorý oveľa radšej varí než pečie.

Dobré jedlo spája

„Tymian je moja najobľúbenejšia bylinka. Z bežného, denného varenia, takzvane na prežitie, sa stalo hobby a dnes som neskutočne rád, že z hobby sa stalo povolanie. Milujem to. Dobré jedlo spája dobrých ľudí,“ vysvetlil pre Denník N.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Elements Tatranská Lomnica (@elementslomnica)

A keďže sa v dezertoch stále necíti tak doma ako pri príprave iných jedál, sladké chute najradšej prenáša priamo do hlavných chodov. Podarilo sa mu to aj v prípade týchto jahodovo-tvarohových guľôčok s kokosovým pudingom a lyofilizovanými jahodami.

Dalibor Rákoczy / Ilustračné foto.
Prečítajte si tiež: Guláš uvarí za 30 minút, no nezaobíde sa to bez jednej veci. Daliborov tip ocenia aj netrpezliví stravníci

„Rozhodne neprestanem variť sladké jedlá, lebo to fakt milujem. A ako to už býva, človek si nájde cestu, ako chutne a sladko variť, aj keď to nevie. Tento recept je presne takýto, zvládnu ho všetci, aj začiatočníci, a výsledok stojí za to, lebo kombinácia jahôd, kokosu a čokolády je 11/10. Recept je dosť fit, potrebujete ešte viac presviedčania, aby ste si ho uvarili? Podľa mňa nie,“ napísal obľúbený kuchár na Instagrame.

Jahodovo-tvarohové guličky podľa Dalibora:

