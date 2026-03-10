Rodičia to s ňou mali naozaj ťažké. Známa Slovenka z hniezda vyletela skoro, aby si splnila sen
Spolu s ostatnými deťmi trávila celé dni vonku na ulici.
Vždy presne vedela, čo chce. Dievčina z fotografie bola odjakživa rozhodná a nebála sa postaviť sama za seba. Už na strednej škole neustále skúšala s kapelou a keďže nebývala priamo v hlavnom meste, každodenné dochádzanie ju časom unavilo. Po škole si preto povedala, že už má toho cestovania dosť a s pomocou otca si prenajala malý domček v jednej z mestských častí Bratislavy.