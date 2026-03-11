Zradilo ho srdce a ju to zabilo. Pyšná mama Maja Velšicová bude syna Borisa navždy nosiť pri sebe
Vrátil sa mi v troške popola, spomínala na synovu tragickú smrť známa umelkyňa.
„V tom momente mi prestalo biť srdce,“ opísala Maja Velšicová moment, na ktorý nikdy nezabudne. Jej syn Boris žil v Spojených štátoch amerických a keď jedného dňa šoféroval, zradilo ho srdce, havaroval a zomrel. Herečka a speváčka si to, že mu nebola nablízku, vyčítala ešte dlho. Od Borisovho odchodu do neba uplynulo už takmer päť rokov a umelkyňa si teraz jeho pamiatku uctila fotografiou a krásnymi slovami.
To slovo ju zabilo
Keď Maji Velšicovej zomrel manžel Michal, ešte väčšmi sa upevnili jej vzťahy so synmi Borisom a Máriom. O to viac ju pred piatimi rokmi zasiahla smrť Borisa po tom, čo náhle skolaboval za volantom. Strašnú správu jej vtedy oznámil druhý syn. „Najprv mi podával pilulku. Vravím mu: ‚Nedávaj mi ďalšiu pilulku, netreba, povedz mi, čo sa stalo?' Povedal mi, že Boris havaroval. To bola prvá správa z Washingtonu. Vystrašená som sa ako prvé opýtala, či je zranený. Odpoveď bola strašná: ‚Zomrel!' To slovo ma zabilo. V tom momente mi prestalo biť srdce,“ opísala najhoršie chvíle vo svojom živote pre Nový Čas. Borisa vraj v aute zradilo srdce.
„Priťažilo sa mu v aute, zomrel za volantom. Hoci mal pri sebe telefón, pomoc neprivolal. Muselo to prísť náhle a neveril, že to je koniec. No to sa už nedozviem...“ spomínala Maja Velšicová, ktorej vtedy prvé slová boli, že prečo jej ho Pán Boh vzal. „Veď to bol chlapec so skvelým srdcom...“ dodala so smútkom v hlase.