Pomáha mu, keď o svojom boji s leukémiou nemlčí. Matúš videami z nemocničnej izby spustil vlnu solidarity - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Pomáha mu, keď o svojom boji s leukémiou nemlčí. Matúš videami z nemocničnej izby spustil vlnu solidarity
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Fiktívne fotografie známych tvárí z maturitného tabla.

Spoznáte známych Slovákov z maturitného tabla? Takto by na ňom vyzerali Adela, Koleník či Polnišová

Stylistka celebrít Lenka Bohunická Škodová.

Prvá slovenská osobnosť priznala lieky na chudnutie: Nehanbím sa za to. Nikdy by som to nenazvala skratkou

Lucie Bílá a pani Irenka.

Na koncerte plakali aj tí najsilnejší chlapi. Lucka Bílá splnila sen umierajúcej mamine Irenke

Tomáš z Banskej Bystrice hľadá lásku v šou Mama, ožeň ma.

Vyrastal bez otca a v obývačke má vírivku. Tomáš z Mama, ožeň ma si dáva pozor na lásku na prvý pohľad

Ilustračné obrázky.

Slováci, na týchto benzínkach netankujte. Inšpekcia upozorňuje na štyri čerpačky, ktoré pohoreli

Fiktívne fotografie známych tvárí z maturitného tabla.

Spoznáte známych Slovákov z maturitného tabla? Takto by na ňom vyzerali Adela, Koleník či Polnišová

Lucie Bílá a pani Irenka.

Na koncerte plakali aj tí najsilnejší chlapi. Lucka Bílá splnila sen umierajúcej mamine Irenke

Dominika Rošková a Kristián Baran / S partnerom Adamom

Buď ja alebo práca, dostala ultimátum. Dominika Rošková žije lásku ako z filmu až pri mladšom Adamovi

Budovanie dôvery je pre Martinu Schindlerovú veľmi dôležité.

Dcére to nezakazuje a radšej zaplatila spoločný kurz. Martina Schindlerová ukázala, ako sa buduje dôvera

Adam Bardy prehovoril o rodine a synoch.

Máme osemmiestne auto a priestor tam ešte je. Žartujúci Adam Bardy prehovoril, či plánujú ďalšie bábätko

Iveta Radičová a Marián Balász.

Hádať sa s ním fakt nedá. Iveta Radičová je už roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Hádanka.

Vypadni domov, kričali naňho deti pod balkónom. Známy Slovák bol vždy hrdý na to, že je iný

Marcel Ochránek vo filme vo filme Byl jednou jeden polda / V súčasnosti

Krízu vo vzťahu skúšal riešiť neverou. Marcel Ochránek má šťastie na Evičku, ktorá mu všetko odpustila

Fiktívne fotografie známych tvárí z maturitného tabla.

Spoznáte známych Slovákov z maturitného tabla? Takto by na ňom vyzerali Adela, Koleník či Polnišová

Michal Hudák / Alenka z Mama, ožeň ma.

Prosím, povedzte to všetkým, vyzýva Michal Hudák. Pravdu o relácii Mama, ožeň ma mnohí doteraz nepoznali

SLEDUJE NÁS 207 331 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Pomáha mu, keď o svojom boji s leukémiou nemlčí. Matúš videami z nemocničnej izby spustil vlnu solidarity

— Foto: Instagram @magudfnxne

Jeho výpoveď zasiahla tisíce ľudí.

Jeden deň riešil bežné starosti – školu, plány na víkend... A potom prišla diagnóza, ktorá všetko zmenila. Matúš Čanky dnes svoj každodenný boj s leukémiou nezakrýva. Naopak, otvorene o ňom hovorí z nemocničnej izby a tisícom ľudí pripomína, že dobrý skutok môže pre ľudí v tejto situácii urobiť každý.

Práve jeho úprimné videá totiž spustili vlnu záujmu o vstup do Národného registra darcov kostnej drene. To, čo bolo preňho spočiatku spôsobom, ako sa vyrovnať s realitou, sa stalo silným impulzom pre celú spoločnosť.

Keď sa vás choroba dotkne osobne

Matúš vraví, že o registri darcov pred ochorením veľa nevedel. „Priznám sa, že predtým, ako sa ma týkala táto choroba, som netušil, že tu máme nejaký taký register. Pre ľudí, ako som ja, je vykúpením práve iba transplantácia kostnej drene,“ prezradil úprimne pre noviny.sk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Matúš Čanky (@magudfnxne)

Transplantácia krvotvorných buniek je pritom pre mnohých pacientov s leukémiou poslednou nádejou. Nájsť vhodného darcu však nie je samozrejmosť. Šanca, že sa nájde zhoda priamo v rodine, je približne 25 percent. Ostatní pacienti sú odkázaní na register – doma aj v zahraničí. „Šanca na zhodu je veľmi nízka. Štatistiky hovoria, že iba jedno percento ľudí z tohto registra nájde zhodu s pacientom,“ vysvetľuje Matúš.

Podľa koordinátorky Národného registra darcov kostnej drene Mgr. Zuzany Klobetzovej je každý nový dobrovoľník dôležitý. „Darovanie kmeňových krvotvorných buniek je často poslednou šancou na vyliečenie týchto pacientov,“ uvádza.

Vlna solidarity

Bežne pribúdajú do registra približne dve tisícky ľudí ročne. Po jednom z Matúšových videí však čísla vyskočili nečakane rýchlo. „Matúšova úprimnosť mala obrovskú silu. Vďaka Matúšovi sa nám podarilo počas štyroch dní získať vyše 1 000 nových darcov,“ dodáva Klobetzová.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Matúš Čanky (@magudfnxne)

V slovenskom registri je momentálne približne 28-tisíc darcov. Aj keď sa to môže zdať ako vysoké číslo, v porovnaní so zahraničím ide o menší register. Slovenskí pacienti tak často čakajú na pomoc z Nemecka či Poľska, kde patria registre k najväčším.

Zaujal aj v zahraničí

Záujem však nezostal iba doma. Matúšove slová zarezonovali aj za hranicami. Ozvali sa mu aj zástupcovia Českého registra krvotvorných buniek IKEM„Matúš, držíme stále veľmi palce a sme veľmi radi za toto video. Pretože naše registre sú prepojené medzinárodne, takže ľudia registrovaní v ČR môžu pomôcť ľuďom s leukémiou aj na Slovensku a opačne,“ poďakovali mu medzi komentujúcimi.

Práve medzinárodné prepojenie dáva pacientom väčšiu šancu. Vo svete je registrovaných viac ako 44 miliónov darcov, no ani to neznamená istotu nájdenia zhody pre každého. Svedčí o tom aj príbeh malej Madlenky, o ktorom sme vás informovali ešte počas minulého roka.

Matúš svoju nádej našiel

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…