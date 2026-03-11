Pomáha mu, keď o svojom boji s leukémiou nemlčí. Matúš videami z nemocničnej izby spustil vlnu solidarity
Jeho výpoveď zasiahla tisíce ľudí.
Jeden deň riešil bežné starosti – školu, plány na víkend... A potom prišla diagnóza, ktorá všetko zmenila. Matúš Čanky dnes svoj každodenný boj s leukémiou nezakrýva. Naopak, otvorene o ňom hovorí z nemocničnej izby a tisícom ľudí pripomína, že dobrý skutok môže pre ľudí v tejto situácii urobiť každý.
Práve jeho úprimné videá totiž spustili vlnu záujmu o vstup do Národného registra darcov kostnej drene. To, čo bolo preňho spočiatku spôsobom, ako sa vyrovnať s realitou, sa stalo silným impulzom pre celú spoločnosť.
Keď sa vás choroba dotkne osobne
Matúš vraví, že o registri darcov pred ochorením veľa nevedel. „Priznám sa, že predtým, ako sa ma týkala táto choroba, som netušil, že tu máme nejaký taký register. Pre ľudí, ako som ja, je vykúpením práve iba transplantácia kostnej drene,“ prezradil úprimne pre noviny.sk.
Transplantácia krvotvorných buniek je pritom pre mnohých pacientov s leukémiou poslednou nádejou. Nájsť vhodného darcu však nie je samozrejmosť. Šanca, že sa nájde zhoda priamo v rodine, je približne 25 percent. Ostatní pacienti sú odkázaní na register – doma aj v zahraničí. „Šanca na zhodu je veľmi nízka. Štatistiky hovoria, že iba jedno percento ľudí z tohto registra nájde zhodu s pacientom,“ vysvetľuje Matúš.
Podľa koordinátorky Národného registra darcov kostnej drene Mgr. Zuzany Klobetzovej je každý nový dobrovoľník dôležitý. „Darovanie kmeňových krvotvorných buniek je často poslednou šancou na vyliečenie týchto pacientov,“ uvádza.
Vlna solidarity
Bežne pribúdajú do registra približne dve tisícky ľudí ročne. Po jednom z Matúšových videí však čísla vyskočili nečakane rýchlo. „Matúšova úprimnosť mala obrovskú silu. Vďaka Matúšovi sa nám podarilo počas štyroch dní získať vyše 1 000 nových darcov,“ dodáva Klobetzová.
V slovenskom registri je momentálne približne 28-tisíc darcov. Aj keď sa to môže zdať ako vysoké číslo, v porovnaní so zahraničím ide o menší register. Slovenskí pacienti tak často čakajú na pomoc z Nemecka či Poľska, kde patria registre k najväčším.
Zaujal aj v zahraničí
Záujem však nezostal iba doma. Matúšove slová zarezonovali aj za hranicami. Ozvali sa mu aj zástupcovia Českého registra krvotvorných buniek IKEM. „Matúš, držíme stále veľmi palce a sme veľmi radi za toto video. Pretože naše registre sú prepojené medzinárodne, takže ľudia registrovaní v ČR môžu pomôcť ľuďom s leukémiou aj na Slovensku a opačne,“ poďakovali mu medzi komentujúcimi.
Práve medzinárodné prepojenie dáva pacientom väčšiu šancu. Vo svete je registrovaných viac ako 44 miliónov darcov, no ani to neznamená istotu nájdenia zhody pre každého. Svedčí o tom aj príbeh malej Madlenky, o ktorom sme vás informovali ešte počas minulého roka.