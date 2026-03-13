Jeden klenot máme len na skok. Skúsení cestovatelia vybrali najlepšie destinácie tohto roka - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Jeden klenot máme len na skok. Skúsení cestovatelia vybrali najlepšie destinácie tohto roka
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Fiktívne fotografie známych tvárí z maturitného tabla.

Spoznáte známych Slovákov z maturitného tabla? Takto by na ňom vyzerali Adela, Koleník či Polnišová

Fredy Ayisi s rodičmi / S dcérou Vierkou

Po ťažkom rozvode Vierku neodvrhol. Legendárny Fredy Ayisi bude s jednou osobou do konca života

Má slovenské korene a taliansku mentalitu.

Slovenka Anna má na Sicílii tri práce, po rozchode sa musí obracať: Na rozvod čakáte roky

Vietor vo vlasoch a špinavé ruky od hliny. Veronika Zuzulová svoje deti učí, čo je dôležitejšie ako luxus

Tomáš z Banskej Bystrice hľadá lásku v šou Mama, ožeň ma.

Vyrastal bez otca a v obývačke má vírivku. Tomáš z Mama, ožeň ma si dáva pozor na lásku na prvý pohľad

Fiktívne fotografie známych tvárí z maturitného tabla.

Spoznáte známych Slovákov z maturitného tabla? Takto by na ňom vyzerali Adela, Koleník či Polnišová

Lucie Bílá a pani Irenka.

Na koncerte plakali aj tí najsilnejší chlapi. Lucka Bílá splnila sen umierajúcej mamine Irenke

Dominika Rošková a Kristián Baran / S partnerom Adamom

Buď ja alebo práca, dostala ultimátum. Dominika Rošková žije lásku ako z filmu až pri mladšom Adamovi

Stylistka celebrít Lenka Bohunická Škodová.

Prvá slovenská osobnosť priznala lieky na chudnutie: Nehanbím sa za to. Nikdy by som to nenazvala skratkou

Budovanie dôvery je pre Martinu Schindlerovú veľmi dôležité.

Dcére to nezakazuje a radšej zaplatila spoločný kurz. Martina Schindlerová ukázala, ako sa buduje dôvera

Iveta Radičová a Marián Balász.

Hádať sa s ním fakt nedá. Iveta Radičová je už roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Hádanka.

Vypadni domov, kričali naňho deti pod balkónom. Známy Slovák bol vždy hrdý na to, že je iný

Marcel Ochránek vo filme vo filme Byl jednou jeden polda / V súčasnosti

Krízu vo vzťahu skúšal riešiť neverou. Marcel Ochránek má šťastie na Evičku, ktorá mu všetko odpustila

Fiktívne fotografie známych tvárí z maturitného tabla.

Spoznáte známych Slovákov z maturitného tabla? Takto by na ňom vyzerali Adela, Koleník či Polnišová

Michal Hudák / Alenka z Mama, ožeň ma.

Prosím, povedzte to všetkým, vyzýva Michal Hudák. Pravdu o relácii Mama, ožeň ma mnohí doteraz nepoznali

SLEDUJE NÁS 207 327 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Jeden klenot máme len na skok. Skúsení cestovatelia vybrali najlepšie destinácie tohto roka

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5 / Google Maps

Obľúbené mesto máme doslova za hranicou.

Keď sa povie jarný výlet, väčšina z nás začne premýšľať nad letenkami, dlhými presunmi či dlhým plánovaním. Niekedy pritom stačí sadnúť do auta alebo na vlak a o chvíľu sa ocitnete v meste, ktoré pravidelne boduje v medzinárodných rebríčkoch. Tento rok to potvrdil aj portál Tripadvisor. V jeho prestížnom zozname najobľúbenejších destinácií na rok 2026 sa totiž objavilo aj mesto, ktoré máme hneď za hranicami. Kým sa však k nemu dostaneme, pozrime sa, kto ovládol úplný vrchol rebríčka.

Európsky Havaj

Na prvom mieste sa podľa rebríčka Tripadvisor umiestnil portugalský ostrov Madeira. Často sa o ňom hovorí ako o „Havaji Európy“ – pre prírodu, ktorá berie dych, zelené kopce aj oceánske útesy. Ostrov dlhodobo láka cestovateľov z celého sveta a jeho popularita v posledných rokoch ešte narástla.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Visit Madeira (@visitmadeira)

V rebríčku však nejde len o exotiku. Medzi najobľúbenejšími miestami na rok 2026 sa objavili aj pestré mestá a menej tradičné destinácie naprieč kontinentmi.

Svetové metropoly

Do výberu sa dostalo napríklad gruzínske hlavné mesto Tbilisi, americké Chicago či vietnamské pobrežné mesto Quy Nhon. Nechýba mexické Puerto Escondido, talianske Miláno ani škótsky Glasgow.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa LTD TBILISIWELCOME (@tbilisi_welcome)

Zoznam pokračuje mestami ako Abú Zabí, brazílske Recife či argentínske San Carlos de Bariloche. Medzi ostrovnými destináciami sa objavili aj španielska Menorca, japonská Okinawa alebo vzdialené Cookove ostrovy.

Len hodinu od hraníc?

Hoci sa v rebríčku objavilo až 25. miest z celého sveta, zahanbiť sa nedalo ani mesto, ktoré máme len na skok.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…