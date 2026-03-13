Jeden klenot máme len na skok. Skúsení cestovatelia vybrali najlepšie destinácie tohto roka
Obľúbené mesto máme doslova za hranicou.
Keď sa povie jarný výlet, väčšina z nás začne premýšľať nad letenkami, dlhými presunmi či dlhým plánovaním. Niekedy pritom stačí sadnúť do auta alebo na vlak a o chvíľu sa ocitnete v meste, ktoré pravidelne boduje v medzinárodných rebríčkoch. Tento rok to potvrdil aj portál Tripadvisor. V jeho prestížnom zozname najobľúbenejších destinácií na rok 2026 sa totiž objavilo aj mesto, ktoré máme hneď za hranicami. Kým sa však k nemu dostaneme, pozrime sa, kto ovládol úplný vrchol rebríčka.
Európsky Havaj
Na prvom mieste sa podľa rebríčka Tripadvisor umiestnil portugalský ostrov Madeira. Často sa o ňom hovorí ako o „Havaji Európy“ – pre prírodu, ktorá berie dych, zelené kopce aj oceánske útesy. Ostrov dlhodobo láka cestovateľov z celého sveta a jeho popularita v posledných rokoch ešte narástla.
V rebríčku však nejde len o exotiku. Medzi najobľúbenejšími miestami na rok 2026 sa objavili aj pestré mestá a menej tradičné destinácie naprieč kontinentmi.
Svetové metropoly
Do výberu sa dostalo napríklad gruzínske hlavné mesto Tbilisi, americké Chicago či vietnamské pobrežné mesto Quy Nhon. Nechýba mexické Puerto Escondido, talianske Miláno ani škótsky Glasgow.
Zoznam pokračuje mestami ako Abú Zabí, brazílske Recife či argentínske San Carlos de Bariloche. Medzi ostrovnými destináciami sa objavili aj španielska Menorca, japonská Okinawa alebo vzdialené Cookove ostrovy.
Len hodinu od hraníc?
Hoci sa v rebríčku objavilo až 25. miest z celého sveta, zahanbiť sa nedalo ani mesto, ktoré máme len na skok.