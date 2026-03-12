Lekárka zrazu zastavila dôležité vyšetrenie. Na snímkach prsníka nebol nádor, ale nečakaná vec
Pacientka prišla s podozrením na nádor prsníka, odchádzala zdravá.
Nie všetko, čo sa na snímkach z mamografie javí ako nádor, ním aj v skutočnosti je. Rozprávať by o tom mohla pacientka, ktorá prišla do Národného onkologického ústavu s podozrením na nádor prsníka. Naplánovali jej biopsiu, ktorá by mala diagnózu potvrdiť alebo vyvrátiť, avšak v tom momente zasiahla lekárka.
Rovnaký prejav ako karcinóm
Dohodnutú biopsiu stopla so slovami, že prsník je v skutočnosti zdravý. „Niektoré z kozmetických prípravkov alebo mastí, ktoré sa používajú proti zápalu, môžu obsahovať čiastočky zinku alebo hliníka,“ vysvetľuje mamodiagnostička doktorka Národného onkologického ústavu Terézia Lauková.
Tie sú potom v mamografickom obraze neodlíšiteľné od mikrokalcifikátov, ktoré zase môžu byť prejavom karcinómu, dodáva lekárka, podľa ktorej falošný poplach spôsobil obyčajný krém proti zapareninám.
Urobte toto, radí
Falošný poplach môžu spôsobiť aj deodoranty a iná telová kozmetika. „V prípade, že ste takýto prostriedok použili, pred vyšetrením si ho odstráňte vlhčenou utierkou,“ odporúča lekárka. Na videu následne aj porovnala snímky skutočného nálezu a tých po natretí krémom.
Na preventívne mamografické vyšetrenie máte nárok raz za dva roky, ak máte viac ako 45 rokov a to aj v prípade, že nemáte žiadne problémy.