Slovami dokážu zničiť celú rodinu. Takto spoznáte, či nie ste pod vplyvom patologického narcistu
Lustruje vám rodič alebo partner emaily a súkromné konverzácie? Možno ste obeť narcistu, len ste o tom doteraz nevedeli.
Kedysi to bolo tabu, dnes sa tomu robí globálna osveta. Informácie o poruchách osobnosti nenájdeme iba v skriptách či vedeckých monografiách, ale v zrozumiteľnej forme si ich môžeme vypočuť v podcastoch či pozrieť v populárnych reláciách. Na odborné, no zrozumiteľné články narazíme aj v bežných lifestylových časopisoch, na online portáloch a fórach.
Obyčajný laik tak dnes už dokáže rozoznať patologického narcistu od obyčajného manipulátora. Hoci odbornú pomoc obetiam týchto ľudí žiadny podcast či instagramový profil nenahradí, na začiatok môže poskytnúť množstvo cenných informácií. Obetiam dokážu dodať silu bojovať za lepšiu budúcnosť – ukážu im totiž, že v tom nie sú sami.
Informačná výhoda mladších ročníkov
Ani mladšie ročníky nie sú o potrebné informácie ukrátené. Videá na TikToku či na Instagrame im dokážu poskytnúť vecné definície, identifikujúce znaky správania jedincov s poruchami osobnosti a v neposlednom rade im ponúknu rady, ako sa voči týmto ľuďom brániť. Oproti starším generáciám tak majú výhodu skorej informovanosti.
Ak je vaša situácia nezvládnuteľná, obrátiť sa môžete na intervenčné Centrum Nádej či na Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie na tel. čísle 0800 212 212.
Dokáže zničiť celú rodinu
Narcistická porucha je porucha osobnosti, ktorú neradno podceňovať. Patologický narcista totiž dokáže zničiť celú rodinu. Svoje o tom vedia aj tvorkyne podcastu Všechny odstíny narcismu (vystupujúce pod krstnými menami Lenka a Jana), ktoré sa spod vplyvu narcistu vymanili a teraz dávajú rady, ako sa zo vzťahu s patologickým narcistom vymotať a čo robiť, aby sa vaše vnútro uzdravilo a váš život zlepšil.
Jedna z tvorkýň podcastu ponúka informácie aj prostredníctvom Instagramu s názvom jsem.dcera.narcisticke.matky, ktorý má slúžiť ako terapia zdieľaním. Nájdeme tu množstvo príkladov zo života obetí narcistov. Jej Instagram je plný ukážok rôznych spôsobov ponižovania, zhadzovania či nedostatku rešpektu, ktoré narcisti preukazujú voči svojim deťom alebo partnerovi.
Priznať si pravdu
Vybrali sme pre vás tie, ktoré na prvý pohľad pôsobia absurdne, no v mnohých domácnostiach sú bežnou realitou. Ak sa aj vám dejú podobné situácie, je možné, že váš partner, rodič či poručník trpí narcistickou poruchou osobnosti. Dôležité je však uvedomiť si, že hoci narcistickú poruchu má on, korisťou ste vy.
Prvým krokom k uzdraveniu je priznať si, že obeťou skutočne ste. Ako na to? Ak sa nájdete v nasledujúcich príbehoch, možno ani u vás nie je všetko v poriadku.