Dcéra rozprávkovej Marušky mala šéfovať sekte. Zdedila ju po otcovi svojich detí, ktorý chcel spasiť svet - Dobré noviny
Dcéra rozprávkovej Marušky mala šéfovať sekte. Zdedila ju po otcovi svojich detí, ktorý chcel spasiť svet
Dcéra rozprávkovej Marušky mala šéfovať sekte. Zdedila ju po otcovi svojich detí, ktorý chcel spasiť svet

Miluna Dvorská / Dcéra Lucie Dvorská
Miluna Dvorská / Dcéra Lucie Dvorská — Foto: Promo fotografie Československý státní film; Reprofoto ČT - 168 hodin

Milena Dvorská do konca života verila v zmierenie.

„Bola som mladá, krásna a blbá,“ hovorila po rokoch Milena Dvorská, princezná s najkrajšími modrými očami, ktorej život nadelil úžasné roly, ale tiež veľmi zložitý vzťah s dcérou. Lucie Dvorská sa ako 16-ročná zamilovala do muža, ktorý si začal hovoriť Parsifal – samozvaný spasiteľ s vlastnou sektou. Príbeh slávnej herečky sa takto preťal s temnou kapitolou fanatizmu a rodinných tragédií, no nakoniec predsa len z tohto sveta odišla o niečo šťastnejšia. Jej dcéra však podľa niektorých informácií sekte šéfuje dodnes.

Milena a Lucie Dvorské.
Milena a Lucie Dvorské. Foto: Reprofot Česká televize - 168 hodin

Nechal to na ňu

Milena Dvorská sa do histórie zapísala ako najspanilejšia princezná Maruška z legendárnej rozprávky Byl jednou jeden král. Dievča, ktoré pôvodne študovalo zdravotnú školu, presvedčilo svojím talentom natoľko, že ju bez skúšok prijali na herectvo, kde naštartovala svoju hviezdnu kariéru. Práve na škole sa zamilovala do bulharského študenta réžie.

Lucia v detstve / Ilustračná fotografia
„On sa zamiloval hneď, ako ma videl a ja som chcela hlavne študovať a študovať. No potom som sa zamilovala aj ja a veľmi,“ priznala v relácii 13. komnata Milena Dvorská, ktorá so svojím prvým manželom žila štyri roky, hoci vedela, že ich vzťah nemal budúcnosť. On sa chcel vrátiť do Bulharska a ona odísť nikdy nechcela. Keď redaktorku zaujímalo, prečo sa vôbec vydávala, odpovedala rezignovane: „To sa ma nepýtajte.“ Práve vtedy, keď sa rozhodli pre rozchod, ale Milena zistila, že je tehotná. „Ja som mu zatelefonovala, že čakáme bábätko a on mi povedal – ale bezo mňa, ja to nechcem,“ spomínala na tvrdú ranu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=347416877182379&set=gm.2893921284231829&type=3&ref=embed_post

Matka-nematka

Herečka mala vtedy 25 rokov, bola začínajúcou hviezdou, nemala svoje vlastné bývanie a tak sa rozhodla, že svoju dcéru vychová u rodičov. „Keď mala Lucinka šesť týždňov, zavolalo divadlo,“ spomínala Milena Dvorská na osudný moment, keď sa od svojej dcéry začala vzďaľovať. Do troch rokov sa o Lucinku starali jej starí rodičia a svoju babičku považovala za svoju mamu. Keď si neskôr herečka vzala dcéru k sebe, bola pre ňu ako cudzia osoba a časom sa situácia iba zhoršovala. Milena v relácii 13. komnata otvorene priznala, že svojej dcére nadávala do tučných a neohrabaných. „Ona chcela, aby sme ju doma podporovali a rozprávali sa s ňou a to tak nebolo,“ sypala si popol na hlavu herečka, ktorá neskôr začala nachádzať útechu v alkohole.

Milena Dvorská so synom a dcérou.
Milena Dvorská so synom a dcérou. Foto: Reprofoto Česká televize - 13. komnata

„Ak matky-nematky vyhovujú deťom Brejchovcov či Bohdalovcov, to je ich vec, mne moja matka, hysterická alkoholička, nevyhovovala vôbec. Bála som sa jej,“ písala kedysi na internetových stránkach Lucie, ktorá vzťahy so slávnou mamou nadobro uťala, keď spoznala svojho budúceho manžela Jana, ktorý ako samozvaný mesiáš založil sektu.

Spasiteľ a Labutia panna

Príbeh sa začal v 90. rokoch. Jan Dvorský, vtedy neúspešný študent scenáristiky, objavil knihu Vo svetle Pravdy: Posolstvo Grálu, ktorú mu dala na Vianoce mama a podľa vlastných slov „prezrel“. Začal si hovoriť Parsifal Imanuel a vyhlásil sa za vyvoleného spasiteľa ľudstva. Práve v tomto období sa k nemu pridala aj Lucie Dvorská – dcéra herečky, ktorú si podľa svedectiev vybral kvôli jej známemu priezvisku.

To je nápad!

Vošky aj pásavky zemiakové zmiznú doslova za 1 minútu! Najsilnejší prírodný insekticíd!

Prvé, NAJDÔLEŽITEJŠIE hnojenie uhoriek: Okamžite vyrastú a prinesú vám bohatú úrodu!

Ryža je pre orchideu hotovým zázrakom: Ak dlho nekvitla, vezmite 50 gramov a skúste tento tip, čoskoro sa objavia prvé puky!

Záhradkárka prišla s perfektnou vychytávkou na pestovanie zemiakov bez roboty: Žiadne okopávanie a rastú ako z vody!

Plný hrniec

BABIČKINA čalamáda na studeno – najlepší RECEPT: Žiadne zaváranie ani varenie! Ide o najlepšiu prílohu, akú poznám

Máte doma SYR, 3 vajcia a trochu múky? Pripravte tento neuveriteľne lahodný RECEPT v rúre: Vynikajúci nápad!

Fantastický fitness šalát pre každého, kto chce schudnúť: RECEPT od výživového poradcu!

Tieto kuracie stehienka nemajú páru: Mäsko je veľmi chutné, jemné a šťavnaté!

Zdravé tipy

Čaj z orgovánu zastaví migrénu, roztopí kilá a na pleť je lepší ako drahé krémy z obchodu: Takto jednoducho si ho pripravíte doma!

Hlavičky liečia pľúca, listy pomáhajú obličkám a koreň čistí pečeň: Zabudnite na drahé lieky, toto je najsilneší trojboj proti chorobám!

Stlačte toto miesto na 60 sekúnd a sledujte, čo sa stane s vaším telom!

Záhradkári, na dvore máte poklad cennejší ako citróny a pomaranče: Toto ovocie je liek a nemusíte ho ani jesť!

