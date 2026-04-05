Chcel, aby som platila, aj keď som nejedla! Ženy a muži zo zoznamiek nám porozprávali príhody zo schôdzok
Muži aj ženy opísali svoje skúsenosti zo stretnutí z online zoznamiek.
Všetko na prvý pohľad vyzerá bezchybne. On aj ona majú na svojom profile reálne fotografie, na ktorých vyzerajú dobre. Konverzácia neviazne, majú si čo povedať. Potom však príde prvé stretnutie v realite a skončí sa to katastrofou. Prečo?
V našom seriály o hľadaní lásky v dnešnej dobe sme sa už venovali najväčšiemu problému zoznamovacích aplikácií a teda veľkému nepomeru v počte mužov a žien, v ďalšom texte sme rozoberali to, či ide mužom na zoznamkách iba o sex a prečo je tam toľko ženatých mužov, a v poslednom článku sme písali o spôsoboch, ako zaujať a urobiť prvý dojem pri písaní prvých správ. Ženy v tomto prípade upozornili hlavne na to, čo ich dokáže okamžite odradiť.
Dnes sa zase pozrieme na to, ako prebiehali schôdzky našich respondentov, čo všetko na nich zažili a prečo napokon nepriniesli želaný záver.
DOBRÉ NOVINY NA TINDERI
Dvojaký meter na úprimnosť
Peter, ktorý za 6 rokov na Tindri videl viac ako 70-tisíc profilov, z ktorých sa napokon vykľulo 74 zhôd, sa na reálnu schôdzku napokon dostal päťkrát. Negatívne nehodnotí ani jednu z nich, aj keď pár vecí ho po stretnutiach zamrzelo. Napríklad, keď sa na mieste dozvedel, že sa slečna o pár týždňov sťahuje zo Slovenska preč.
„Nechápal som, prečo tam vôbec niekoho hľadá," hovorí. „Druhým negatívnym momentom bolo, keď sa mi slečna s niečím osobným a nepríjemným úprimne priznala, na čo som dal najavo, že mi to neprekáža. Potom som sa jej aj ja zdôveril s niečím podobne osobným, na čo ona reagovala, že to už pre ňu je problém. Bohužiaľ, takýto dvojitý meter som zažil niekoľkokrát," priznáva.
Zo všetkých schôdzok si odniesol to, že väčšina žien na nich bola pasívna a akákoľvek snaha o dialóg bola len na ňom. „Po čase sa to človeku zunuje, lebo je to jednostranne míňanie energie," dodáva.
Jedna schôdzka však naopak vyzerala sľubne, dokonca sa im páčili staré obskúrne komediálne veci, ktoré zvyčajne nikto nepozná. Peter našiel aj spôsob, ako relatívne rýchlo hlbšie spoznať cudzieho človeka a využíval k tomu 36 otázok, ktoré môžu viesť k láske.
„Ide o sériu otázok, ktoré vyvinuli dvaja psychológovia. Tvrdiť, že to povedie k láske, to by som nepovedal, ale funguje to výborne na spoznanie človeka. Najprv som to vyskúšal s kamarátkou a dozvedel som sa o nej také veci, o ktorých som roky netušil. Tie otázky nie sú ideálne, ale pomáha to urobiť si predstavu o sebe navzájom," prezrádza Peter s tým, že sa mu nikdy s nikým napokon nepodarilo prejsť všetkých 36 z nich.