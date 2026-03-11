Na jej vlastnej svadbe sa pýtali, kto je nevesta. Michaela Čobejová sa za rovnakého muža vydala dvakrát
Vydávala sa v čiernom.
„Tí ľudia musia chcieť byť spolu a musia mať alebo si nájsť spoločné záujmy. Musia byť hlavne kamaráti, mali by sa vedieť spolu porozprávať.“ V tom, čo potrebujete k spokojnému partnerskému životu, má Michaela Čobejová jasno. Niet sa čomu čudovať – ona to našla už pred viac ako 30 rokmi po boku železného muža Ivana, s ktorým sa priatelila už na vysokej škole. Napokon sa za neho vydávala hneď dvakrát, hoci to malo celkom logické vysvetlenie.
Svadba v čiernom
Pokiaľ ste chceli mať úradnú aj cirkevnú svadbu, naraz sa to vraj nedalo. „Dvadsiateho druhého februára som mala cirkevnú svadbu a siedmeho marca štátnu. Bolo to zaujímavé, pretože sa všetci pýtali, ktorá je nevesta. Vydávala som sa v čiernom kostýme a v čiernom koženom kabáte. Dôvod je prostý. Svadbu som mala v sobotu a šaty som si šla do obchodu kúpiť v piatok. Boli to deväťdesiate roky a výber nebol ktovieaký,“ uviedla pre joj.sk obľúbená herečka.
Na vlastnú svadbu prišla v čiernom kostýme a jej manžel v kockovanom saku a bielych ponožkách. „Tomu sme nechceli veriť až dovtedy, kým nám ich sestra zákerne neukázala na fotke. Fakt boli biele,“ potvrdila pre Čas pre ženy. „Farár sa dlho nevedel zorientovať a mama bola taká šokovaná, že celú svadbu prekvapivo mlčala. Ivan mal pokazenú náladu a silnú migrénu, ktorá mu dodnes celkom nepoľavila," opísala priebeh zvyšku svadby.
Herečka prednedávnom s manželom oslávila už 34. výročie svadby a na sociálnej sieti pri tejto príležitosti zverejnila vtipnú momentku z minulosti. V rozhovore pre Nový Čas prezradila, ako veľmi sa za ten čas zmenila.