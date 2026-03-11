Na jej vlastnej svadbe sa pýtali, kto je nevesta. Michaela Čobejová sa za rovnakého muža vydala dvakrát - Dobré noviny
Na jej vlastnej svadbe sa pýtali, kto je nevesta. Michaela Čobejová sa za rovnakého muža vydala dvakrát
Na jej vlastnej svadbe sa pýtali, kto je nevesta. Michaela Čobejová sa za rovnakého muža vydala dvakrát

Michaela Čobejová je čiernej farbe verná dodnes.
Michaela Čobejová je čiernej farbe verná dodnes. — Foto: Instagram @cobejova

Vydávala sa v čiernom.

„Tí ľudia musia chcieť byť spolu a musia mať alebo si nájsť spoločné záujmy. Musia byť hlavne kamaráti, mali by sa vedieť spolu porozprávať.“ V tom, čo potrebujete k spokojnému partnerskému životu, má Michaela Čobejová jasno. Niet sa čomu čudovať – ona to našla už pred viac ako 30 rokmi po boku železného muža Ivana, s ktorým sa priatelila už na vysokej škole. Napokon sa za neho vydávala hneď dvakrát, hoci to malo celkom logické vysvetlenie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Michaela Čobejová (@cobejova)

Svadba v čiernom

Pokiaľ ste chceli mať úradnú aj cirkevnú svadbu, naraz sa to vraj nedalo. „Dvadsiateho druhého februára som mala cirkevnú svadbu a siedmeho marca štátnu. Bolo to zaujímavé, pretože sa všetci pýtali, ktorá je nevesta. Vydávala som sa v čiernom kostýme a v čiernom koženom kabáte. Dôvod je prostý. Svadbu som mala v sobotu a šaty som si šla do obchodu kúpiť v piatok. Boli to deväťdesiate roky a výber nebol ktovieaký,“ uviedla pre joj.sk obľúbená herečka.

Prečítajte si tiež: Ukrajinka Nataliia: Páči sa mi, že Slováci pomáhajú. Nie je to tak, že iba sedíme a berieme peniaze od štátu

Na vlastnú svadbu prišla v čiernom kostýme a jej manžel v kockovanom saku a bielych ponožkách. „Tomu sme nechceli veriť až dovtedy, kým nám ich sestra zákerne neukázala na fotke. Fakt boli biele,“ potvrdila pre Čas pre ženy. „Farár sa dlho nevedel zorientovať a mama bola taká šokovaná, že celú svadbu prekvapivo mlčala. Ivan mal pokazenú náladu a silnú migrénu, ktorá mu dodnes celkom nepoľavila," opísala priebeh zvyšku svadby.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Michaela Čobejová (@cobejova)

Herečka prednedávnom s manželom oslávila už 34. výročie svadby a na sociálnej sieti pri tejto príležitosti zverejnila vtipnú momentku z minulosti. V rozhovore pre Nový Čas prezradila, ako veľmi sa za ten čas zmenila.

Cholerička, nerváčka, hysterka

Článok pokračuje na ďalšej strane...

