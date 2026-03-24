Po trpkom rozvode stretol trpezlivú Svidníčanku. Yxo z Hexu pri Aničke zažíva parádnu jazdu
Po trpkom rozvode stretol trpezlivú Svidníčanku. Yxo z Hexu pri Aničke zažíva parádnu jazdu
Po trpkom rozvode stretol trpezlivú Svidníčanku. Yxo z Hexu pri Aničke zažíva parádnu jazdu

Tomáš Dohňanský alias Yxo z Hexu našiel šťastie pri Aničke. — Foto: Instagram @yxohex

Známy hudobník je ženatý po druhýkrát.

„Krivdy sú veľké, keď sa rozídu cesty, ale netreba zabúdať na normálne veci, poučiť sa,“ hovorí dnes s triezvym pohľadom Tomáš Dohňanský alias Yxo, basgitarista a manažér kapely Hex, keď príde reč na rozvod s prvou manželkou, ktorý neniesol dobre. Osud si však pre neho napokon pripravil krásne prekvapenie – do cesty mu poslal Svidníčanku Aničku a nasledovalo nie úplne typické spečatenie lásky.  Zo „žúrmajstra“ je dnes oddaný manžel a otec dvoch dcér, ktorý svojej druhej manželke vďačí najmä za jednu vec.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povedali si, že budú muzikanti

Rodák z Bratislavy vyrastal na bratislavskom sídlisku Trávniky na Nezábudkovej ulici a spočiatku na hudbu nemyslel. „Ja som bol športovec a školu som nebral až tak vážne," spomínal pre Denník N Tomáš Dohňanský. Všetko sa zmenilo medzi siedmou a ôsmou triedou – vtedy si spoločne s kamarátom Petrom „Ďuďom“ Dudákom povedali, že budú muzikanti.

Dnes ho verejnosť a fanúšikovia poznajú najmä ako basgitaristu a manažéra poprockovej kapely Hex, ktorá vznikla v roku 1989 v Bratislave v zložení Tomáš „Yxo“ Dohňanský, Peter „Ďuďo“ Dudák, Jozef „Jožko“ Jurička, Tibor Szabados a Martin „Fefe“ Žúži.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chodil na terapiu

Kapela začala byť mediálne známa potom, ako sa jej ujal producent Martin Sarvaš a po vydaní maxisinglu Dobrý motýľ, ktorý sa spolu s videoklipom vďaka svojej hranosti v médiách stal ich prvým hitom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zatiaľ čo v hudobnej kariére sa Yxovi darilo nadmieru dobre, v otázke lásky to ideálne nebolo. Jeho prvé manželstvo sa mu totiž rozpadlo, čo podľa medializovaných informácií neprežíval najľahšie. Muzikant sa preto rozhodol vyhľadať odbornú pomoc.

Vetroplach, ktorý chcel byť všade

