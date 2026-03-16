Slovenka Anna žije na Sicílii a vie, kde pôsobí mafia: Turistom odporúčam nikdy neurobiť dve veci - Dobré noviny
Slovenka Anna žije na Sicílii a vie, kde pôsobí mafia: Turistom odporúčam nikdy neurobiť dve veci
Palermo považuje za bezpečné mesto, no skrytým talianskym uliciam sa v noci radí vyhýbať,
Foto: archív A. A. Šunderlíkovej

Už to nie je ako vo filme Krstný otec, výpalné sa však stále vyberá, hovorí Slovenka žijúca v Palerme. 

Rodená Žilinčanka žijúca na Sicílii pozná rozdiel medzi filmom a realitou. Vie, že scény z Krstného otca sú fiktívne, no sama zažila streľbu na ulici, bývala v byte po mafiánovi, z ktorého vyniesli mŕtvolu a pamätá aj časy, keď jej postupne mizli veci z auta. V exkluzívnom rozhovore pre DOBRÉ NOVINY prezradila, ktoré časti Talianska považuje za bezpečné a pred ktorými návštevníkov varuje. Sprievodkyňa Anna Angelika Šunderlíková vie, čo sa stane, keď výpalníkom poviete nie. Prečítajte si druhú časť rozhovoru so Slovenkou, ktorá si zamilovala Palermo.

V druhej časti rozhovoru s Annou Angelikou Šunderlíkovou sa dozviete

  • Aké oblasti v Taliansku považuje za bezpečné,
  • kam by nikdy nešla a neodporúča to ani turistom,
  • v akých mestách je dodnes činná mafia,
  • ako v talianskych mestách funguje výpalné
  • a kam sa s turistami skryli, keď počuli streľbu.
Ako je to u vás s mafiou? História Palerma je v tomto smere pomerne známa.

Slováci vždy hovoria: Aha, vy ste v tom Palerme. Jasné, mafiáni (smiech). Už to nie je ako vo filme Kmotor, že ľudia sedia na stoličke pred domom a s pištoľami sa tam naháňajú. To sa už nedeje. Keď vojdete cudzím autom s neznámou značkou do nejakého mestečka, starčekovia sedia na stoličke v papučiach a všetko sledujú. Medzi sebou si povedia o každom cudzom človeku, čo prešiel okolo a zrazu o ňom všetci vedia. Hlavne tí, ktorí o vás potrebujú vedieť. Tí, ktorí sa schovávajú alebo ktorí majú nejaký problém. A, samozrejme, mafia v podstate teraz rozhoduje o veľkých projektoch, veľkých stavbách. Drogový kartel na Sicílii nie je taký silný ako bol v 60. až 80. rokoch.

Foto: archív A. A. Šunderlíkovej

Vláda po smrti dvoch sudcov, Paola Falconeho a Giovanniho Borsellina začala bojovať proti mafii, ktorá tu vtedy mala veľký vplyv. Jedného odstrelili na autostráde, keď sa vracal z letiska. Zomrelo tam šesť ľudí. A ten druhý vybuchol pod domom svojej matky aj s rodinou v roku 1992. Ak ste nespĺňali podmienky mafie, vyhorela vám vaša aktivita.

Čo z toho sa ešte stále deje?

