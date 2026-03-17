Martina robí v nemocnici už 37 rokov: Keď sme babičke po rokoch vrátili zrak, všetkých nás vybozkávala - Dobré noviny
Martina robí v nemocnici už 37 rokov: Keď sme babičke po rokoch vrátili zrak, všetkých nás vybozkávala
Vľavo ilustračný obrázok, vpravo námestníčka pre ošetrovateľstvo Martina Tulpíková.
Vľavo ilustračný obrázok, vpravo námestníčka pre ošetrovateľstvo Martina Tulpíková. — Foto: M. Jakúbeková/Dobré noviny

Ošetrovateľstvo je súbor profesionality, empatie a odbornosti.

Keď osemdesiatročnú pani zoperovali a vrátili je zrak, všetkých vybozkávala. Takto si na jeden z najkrajších okamihov kariéry spomína Martina Tulpíková, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Fakultnej nemocnice Trenčín, ktorá dlhé roky robila zdravotnú sestru na očnom oddelení. Prešla si viacerými funkciami, takže zdravotníctvo s jeho úskaliami a nuánsami pozná z rôznych uhlov pohľadu. O krásnych aj smutných prípadoch, o svojej motivácii a o obetavosti zdravotných sestier sa s ňou pre DOBRÉ NOVINY rozprávala Mária Jakúbeková.

V rozhovore s námestníčkou Martinou Tulpíkovou sa dozviete:

  • prečo sa stala „zdravoťáčkou",
  • čo je jej najväčším želaním,
  • na aké prípady nikdy nezabudne,
  • čo najkrajšie v práci zažila
  • a čo by odkázala tým, ktorí ošetrovateľov nedoceňujú.
Foto: FNTN

Prečo ste sa stali sestričkou?

Pekná otázka (úsmev). Dá sa povedať, že pre mňa bola motiváciou moja krstná mama, ktorá robila v zdravotníctve a ktorá nám rozprávala príbehy z práce. Rodičia nesúhlasili s tým, aby som išla robiť zdravotnú sestru a celkovo študovať zdravotníctvo. Presadila som si svoje a neľutujem, že som tu.

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.
Prečítajte si tiež: Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Ako dlho ste robili zdravotnú sestru?

Zdravotnú sestru som robila od roku 1989 do roku 2024, odvtedy som námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť.

Prečo ste sa rozhodli zmeniť zamestnanie?

