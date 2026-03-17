Martina robí v nemocnici už 37 rokov: Keď sme babičke po rokoch vrátili zrak, všetkých nás vybozkávala
Ošetrovateľstvo je súbor profesionality, empatie a odbornosti.
Keď osemdesiatročnú pani zoperovali a vrátili je zrak, všetkých vybozkávala. Takto si na jeden z najkrajších okamihov kariéry spomína Martina Tulpíková, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Fakultnej nemocnice Trenčín, ktorá dlhé roky robila zdravotnú sestru na očnom oddelení. Prešla si viacerými funkciami, takže zdravotníctvo s jeho úskaliami a nuánsami pozná z rôznych uhlov pohľadu. O krásnych aj smutných prípadoch, o svojej motivácii a o obetavosti zdravotných sestier sa s ňou pre DOBRÉ NOVINY rozprávala Mária Jakúbeková.
V rozhovore s námestníčkou Martinou Tulpíkovou sa dozviete:
- prečo sa stala „zdravoťáčkou",
- čo je jej najväčším želaním,
- na aké prípady nikdy nezabudne,
- čo najkrajšie v práci zažila
- a čo by odkázala tým, ktorí ošetrovateľov nedoceňujú.
Prečo ste sa stali sestričkou?
Pekná otázka (úsmev). Dá sa povedať, že pre mňa bola motiváciou moja krstná mama, ktorá robila v zdravotníctve a ktorá nám rozprávala príbehy z práce. Rodičia nesúhlasili s tým, aby som išla robiť zdravotnú sestru a celkovo študovať zdravotníctvo. Presadila som si svoje a neľutujem, že som tu.
Ako dlho ste robili zdravotnú sestru?
Zdravotnú sestru som robila od roku 1989 do roku 2024, odvtedy som námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť.