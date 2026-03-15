Takto to už ďalej nejde, povedal si a začal vysmažať palacinky. Richard Genzer má za sebou výraznú premenu
Český herec a zabávač si zasadol do porotcovského kresla obľúbenej tanečnej súťaže Let’s Dance.
„Celá porota tak získava novú energiu.“ Takto pred štartom Let’s Dance okomentoval účasť Richarda Genzera pre Šarm režisér projektu Pepe Majeský. Aj tunajší diváci tak môžu lepšie spoznať českého herca zabávača, ktorého už dlhé roky môžeme vídať na televíznych obrazovkách vysmiateho a plného energie. Málokto však vie, že všestranný umelec má za sebou neľahké obdobie, počas ktorého sa odrážal odo dna – nedarilo sa mu totiž ani v práci, ani v láske. V jeden kritický moment si však Richard Genzer povedal, že takto to ďalej už nejde.
Smiali sa, že robí homoškolu
Otec chcel mať z Richarda Genzera futbalistu, no on sa ešte ako chlapec rozhodol, že pôjde úplne inou cestou. „Tak čo ďalej, vybral by si si Duklu, Spartu, Slaviu?“ pýtal sa ho natešený otec, ktorý žil futbalom každý deň. „Ja som zamrmlal no, hm, vieš... ja...,“ spomínal pre iDnes.cz Richard, ktorý otcovi povedal, že pôjde na konzervatórium študovať tanec.
V roku 1981 podľa neho ľudia nerozumeli, že byť tanečníkom môže byť skutočné povolanie. „Padali poznámky, že robím homoškolu, ale ustál som to bez problémov, ja mám odolnú povahu,“ prezradil v minulosti pre Korzár herec, ktorého si televízni diváci spájajú aj s obľúbeným zábavným programom Partička.
Exot bez peňazí
Richard zakúsil slávu a šťastie, počas pandémie koronavírusu ale prišiel pád na dno. „Keď sme išli s Lídou od seba (hercova bývalá manželka, pozn. red.), nechal som jej dom a potom som sa všelijako predieral. Neudržal som korunu, moja finančná gramotnosť bola na úrovni školáka. Jednoducho som nevedel zaobchádzať s peniazmi,“ priznal pre iDnes.cz herec, ktorý počas pandémie nemal žiadnu pracovnú príležitosť.
„Až som si povedal – Dosť, takto to ďalej nejde, zdvihni sa a niečo rob! A šiel som smažiť palacinky,“ spomínal herec, ktorý si od kamaráta prenajal stánok pri jazere, kúpil si dvojplatničku a doma na balkóne sa začal učiť robiť palacinky, ktoré v stánku predával. Mnohí si potom mysleli, že v bufete natáča televíznu šou. „Ľudia sa chodili pozerať na exota z televízie, ale ja som vážne nemal peniaze,“ priznal Richard.