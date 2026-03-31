Robila na nemeckom veľvyslanectve, dnes patrí k hoteliérskej špičke. Silvia Rajniak vie, ako udávať tón
V skutočnom luxuse ide o spomienku, ktorú si hosť odnáša.
Po rokoch strávených na veľvyslanectve si povedala, že je čas na zmenu. Hoci cesta k vysnívanej práci nebola jednoduchá a ako nezamestnaná čakala viac než rok, nevzdala sa. A oplatilo sa – stála pri otvorení jedného z najluxusnejších hotelov v Bratislave.
Ženské prvenstvo
Reč je o Silvii Rajniak, ktorá v medzinárodnej sieti Kempinski nazbierala skúsenosti z rôznych kútov sveta, až napokon prišla ponuka, ktorá sa zapísala do jej životného príbehu ako kľúčová. Stala sa prvou riaditeľkou hotela Soma Bay v Egypte. Podľa portálu Forbes aj počiatočnú ostýchavosť mužských kolegov dokázala rýchlo prelomiť a pod jej vedením hotel rástol, získaval uznanie a napokon aj významné ocenenie Tripadvisoru, ktoré ho dostalo medzi absolútnu svetovú elitu.
Dnes je prvou ženskou riaditeľkou hotela Gold Coast City. S rovnakým cieľom, aký ju sprevádza celé roky, sa jej podarilo uspieť a opakovane posunúť hranice toho, čo je možné. V rozhovore pre startitup.sk prezradila, ako sa jej podarilo riadiť hotely s desiatkami národností pod jednou strechou.
„Najdôležitejšie je chápať kultúru, tradície a čo je veľmi kľúčové, aj históriu – či už v destinácii, v ktorej pôsobím, alebo vzhľadom na kolegov, ktorých mám v tíme. Určite najsilnejší moment bol presun z Európy do Afriky. Keď som prvý raz prišla do Ghany, riaditeľ ma zobral na kávu a dal mi v priebehu hodiny neuveriteľne cenné rady – ako fungovať v tomto prostredí, čoho sa vyvarovať a čo naopak iniciovať," opísala svoj kľúčový rozhovor s riaditeľom.