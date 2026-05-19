Nenápadné korenie znižuje tlak, čistí krv a to nie je všetko. Dajte si ho do kávy a uvidíte rozdiel
Korenina sa radí medzi najvzácnejšie na svete.
Odborníci ho odporúčajú pridávať do kávy. Dokáže tak znásobiť zmyslový zážitok a telu dodá látky s protizápalovými a antibakteriálnymi účinkami. Reč je o exoticky známom korení s názvom kardamóm, ktoré si primárne spájame s ázijskou kuchyňou, no ponúka toho oveľa viac. Jeho rozsiahle benefity opísal portál Aktuality.sk.
Zelený či čierny?
Výrazná korenistosť, jemná sladká chuť a kvetinový podtón zeleného kardámomu vytvárajú dojem orientálneho dezertu. Naopak, čierny kardamóm sa preslávil dymovou arómou a tónmi pripomínajúcimi mätu, preto sme si ho zvykli pridávať do pikantných jedlách typu kari. Do kávy sa veľmi nehodí, keďže by ju svojou intenzitou mohol ľahko preraziť.
Káva so zeleným kardamómom si nezískala popularitu naprieč generáciami len vďaka svojej výraznej vôni, ale aj vďaka obsahu antioxidantov. „Je však aj poriadne drahý. Ak si chcete tipnúť, ktorá korenina je vôbec najdrahšia na svete, asi budete vedieť správnu odpoveď. Je ňou šafrán. Na druhom mieste je vanilka a treťou najdrahšou koreninou je práve kardamóm,“ konštatuje portál Záhradkár.
Prospieva krvnému tlaku
Niektoré štúdie naznačujú, že jeho pravidelná konzumácia dokáže efektívne znižovať systolický aj diastolický krvný tlak. „Výskum u pacientov s primárnou hypertenziou ukázal, že denná dávka 3 gramov mletého kardamómu počas 12 týždňov viedla k normalizácii tlaku," opisujú Aktuality.