Prechádza náročným obdobím. Katka z Milujem Slovensko robí krok do neznáma, jej odvaha môže inšpirovať
Je čas znovu vybudovať svoju identitu. Alebo ju znova nájsť, priznala.
Speváčka Katka Ščevlíková bola dlhodobo pevnou súčasťou obľúbenej šou Milujem Slovensko. Relácia nedávno prešla výraznou zmenou, jej vysielanie sa presunulo z verejnoprávnej televízie do Televízie JOJ, no obľúbená umelkyňa už v programe vystupovať nebude. Otvorene totiž priznala, že sa v tomto období potrebuje sústrediť na svoje zdravie.
Prechádza vyhorením
Kroku Katky Ščevlíkovej predchádzalo obdobie, o ktorom verejnosť vôbec netušila. „Vy mnohí ma poznáte z obdobia pred Milujem Slovensko. Mnohí vďaka Milujem Slovensko. Ale väčšina z vás o mne veľa nevie. Napríklad, že posledný rok prechádzam intenzívnym vyhorením a výstup na pódium sa pre mňa stal náročným procesom,“ úprimne priznala na Instagrame.
Prišla o radosť z hudby, o energiu sa zabávať aj baviť ostatných a uvedomila si, že je čas myslieť predovšetkým na seba. Umenie vedieť odísť je podľa nej veľmi podceňované a hoci v ňom podľa vlastných slov nevyniká, nabrala odvahu konať.
Čas nájsť vlastnú identitu
Obľúbenú speváčku čaká nová životná etapa a jej odvaha postaviť sa za vlastné psychické zdravie môže byť pre mnohých inšpiráciou. Vraví, že chce byť úprimná a konzistentná v tom, čo prežíva a ukazuje navonok a hoci jej vystupovanie na pódiách a spolupráca s kolegami bude chýbať, potrebuje sa posunúť.
„Veľa sa poslednú dobu zaoberám tým, čo tvorí moju identitu. Kto som. Čo prinášam a čo tlmočím svetu o sebe. Dlhodobo to nie je úplne v súlade. Cítim niečo úplne iné ako komunikujem von. Je čas znovu vybudovať svoju identitu. Alebo ju znova nájsť,“ dodala odhodlane.