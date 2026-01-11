Nezáleží na tom, čo máte oblečené. Lekárka Katka upozornila na mýty o záchranároch, ktorým stále veríme
Nesúdime a o niektorých veciach nepremýšľame, vraví profesionálka.
Radili vám niekedy, aby ste mali vždy oblečenú reprezentatívnu spodnú bielizeň pre prípad, že by sa niečo stalo a v sanitke by vás museli vyzliecť? Okolo práce záchranárov koluje množstvo domnienok, ktoré mnohí považujú za fakty. Keď však ide o život, na nepodstatných detailoch nezáleží. Otvorene o tom hovorí aj lekárka zo záchranky Katarína Veselá.
„Mnohí ľudia majú strach alebo predsudky, čo si o nich pomyslíme. Ale my nesúdime, nemyslíme si nič a o niektorých veciach, o ktorých si myslíte, že premýšľame, nepremýšľame. Robíme maximum preto, aby sme pacientovi pomohli,“ vysvetlila na svojom Instagrame známa lekárka a pridala aj päť bodov, ktoré sú na výjazdoch úplne nepodstatné, no pacientov zväčša aj napriek tomu trápia.
5. Nezáleží na tom, či máte upratané
Záchranári sa počas svojej práce nezaoberajú tým, či má pacient doma poriadok. Hoci sa mnohí hanbia privolať pomoc do neuprataného bytu, vôbec to tak byť nemusí. Akútne stavy si vyžadujú okamžitý zásah a často rozhodujú sekundy. Žiaden profesionál sa nepozastavuje nad stolom plným hrnčekov s čajom či ponožkami pohodenými vedľa postele.
4. Nezáleží na tom, čo máte oblečené
„V akútnom ohrození života si kvôli nám nemusíte obliekať čistú spodnú bielizeň. Ani to nie je možné. Nehodnotíme, čo máte na sebe. A ak potrebujeme odhaliť nejakú časť, napríklad na vytvorenie EKG záznamu, poradíme si,“ vysvetlila doktorka.