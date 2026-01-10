Vynaliezavosť lyžiarov alebo úplná bezohľadnosť? Fotografia z Jasnej vyvolala búrlivé diskusie - Dobré noviny
Dobré noviny
Vynaliezavosť lyžiarov alebo úplná bezohľadnosť? Fotografia z Jasnej vyvolala búrlivé diskusie
Vynaliezavosť lyžiarov alebo úplná bezohľadnosť? Fotografia z Jasnej vyvolala búrlivé diskusie

Rad pred lanovkou / Ilustračné foto. — Foto: Facebook/Meanwhile in Czechia, Wikimedia Commons/Pudelek (Marcin Szala)

Lyžiari objavili spôsob, ako sa vyhnúť dlhým radom.

Uteráky prehodené cez ležadlá dnes už neodmysliteľne patria k letným dovolenkám v rezortoch. Len málokto by pritom očakával, že sa s niečím podobným stretne aj na lyžiarskom svahu. Internet však nedávno obletela fotografia z nástupnej stanice lanovky v Jasnej, ktorá Slovákov rozdelila na dva tábory. Kým jedni oceňujú vynaliezavosť, iní v tom vidia úplnú bezohľadnosť.

Po ľuďoch ani stopy

Lyžiari objavili spôsob, ako sa vyhnúť dlhým zástupom pred lanovkami. Namiesto čakania v zástupe po sebe jednoducho nechajú odložený výstroj, palice zapichnú do snehu, lyže postavia na miesto a čas, ktorý by inak strávili v rade, venujú iným aktivitám.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/igor.brezovar/photos/v-let%C4%9B-se-brzo-rano-zabiraji-pry-lehatka-na-pla%C5%BEi-pry-to-je-fakt-pravda-ale-%C5%BEe-b/25347351294956264/

Portál iDnes.cz informuje, že fotografia, ktorá na sociálnych sieťach vyvolala rozsiahle diskusie, pochádza spred lanovky Lúčky - Vyhliadka v Demänovskej doline v Nízkych Tatrách a hoci na zábere nevidno žiadnych ľudí, priestor je úplne zaplnený.

Záber z reportáže / Ilustračné foto.
Vrátia sa včas?

V komentároch sa preto objavilo množstvo nesúhlasných reakcií, podľa ktorých by to takto rozhodne vyzerať nemalo. „Ak by som tam pracoval, tak prídem a všetko zhrniem na kopu. Už len z princípu,“ napísal jeden z diskutujúcich a súhlasné reakcie na seba nenechali dlho čakať. „Bodaj by naraz napadlo aj pol metra snehu,“ zaznelo v ďalšom z komentárov. Objavili sa však aj opačné reakcie.

