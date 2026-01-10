Predmety sa tu akoby kotúľali hore kopcom. Malebná slovenská dedinka skrýva anomáliu, ktorá láka zvedavcov
Na Slovensku existuje miesto, kde sa fyzika tvári, že neexistuje.
Pôsobí ako z iného sveta, zmiatlo už stovky zvedavcov. Toto miesto pritom na prvý pohľad vyzerá ako pokojná dedinka uprostred lesov. Drevenice, drevené žľaby, ticho, ale aj fenomén, ktorý púta pozornosť každého, kto sa sem vyberie. Zdanlivo stúpajúci terén sa ukáže byť optickým klamom – lenže až príliš presvedčivým. A to nie je všetko.
Šarišský Vlkolínec?
Osada Lačnov, ktorú domáci nazývajú aj Šarišským Vlkolíncom, je plná prírodných i historických zvláštností. Od živej architektúry až po tajomné kaňony a skalné útvary s menami ako Mojžišov stĺp, Komín či Zlá Diera. Len pár kilometrov od Prešova a dedinky Lipovce sa tak skrýva kúsok Slovenska, o ktorom ste možno ešte nepočuli – no ak ho raz navštívite, už naň nikdy nezabudnete.
Ako informuje portál Prešovak, osada bola vyhlásená za pamiatkovú zónu, no nepôsobí ako skanzen. Je to miesto, kde sa ľudová architektúra nevystavuje, ale žije si svojím životom. Chalupy s tradičnými prvkami, studne, drevené žľaby s čistou vodou či prítomnosť pár miestnych, ktorí vám porozprávajú historky, aké na internete nenájdete. To všetko vytvára pocit, že tu čas kráča inak.
Nad všetkým sa týči gréckokatolícky kostol sv. archanjela Michala, ktorý bol postavený v roku 1907. Jeho zvony s nápismi v azbuke tu visia už od roku 1912 a stále zvonia.
Turistický raj so štipkou tajomstva
Ak máte radi výzvy, Lačnov vás nesklame. Lačnovský kaňon, ktorý je súčasťou národnej prírodnej rezervácie Kamenná Baba, patrí medzi najkrajšie prírodné úkazy regiónu. Strmé steny, reťaze, kovové schody, lávky, ale aj výhľady, ktoré stoja za každý krok.
A potom sú tu tie skaly, ktoré dostali mená podľa toho, čo pripomínajú – Kamenná Baba ako žena s dieťaťom či Oko Vrátnica, cez ktoré akoby sama príroda sledovala, kto prichádza. A práve tu, medzi skalami, lesmi a starými cestami, zažijete niečo, čo sa len tak nevidí.