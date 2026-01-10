Po rozchode s tajomným podnikateľom vyplakala vedro sĺz. Gabika Dzuríková sen o svadbe vymenila za iný - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Po rozchode s tajomným podnikateľom vyplakala vedro sĺz. Gabika Dzuríková sen o svadbe vymenila za iný
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Antónia Lišková.

Za čestného Taliana vďačila svokrovcom. Antónii Liškovej partner daroval luxus bezstarostnosti

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Ema Müller našla šťastie pri "Amourovi".

Pravdu o otcovi sa dozvedela od nesprávnych ľudí. Ema Müller je osem rokov s mužom, ktorého volá Amour

Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Ilustračná fotografia.

Dávate periny na mráz tak, ako to robili naše babičky? Pravda o netradičnom zvyku vás možno prekvapí

Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Antónia Lišková.

Za čestného Taliana vďačila svokrovcom. Antónii Liškovej partner daroval luxus bezstarostnosti

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Ema Müller našla šťastie pri "Amourovi".

Pravdu o otcovi sa dozvedela od nesprávnych ľudí. Ema Müller je osem rokov s mužom, ktorého volá Amour

Juraj Mokrý v súčasnosti / V roku 2009

Keď vyhral, Mórová mu padla k nohám. Juraj Mokrý sa po 16 rokoch v úzadí dočkal druhej šance

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Juraj Mokrý v súčasnosti / V roku 2009

Keď vyhral, Mórová mu padla k nohám. Juraj Mokrý sa po 16 rokoch v úzadí dočkal druhej šance

SLEDUJE NÁS 206 800 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Po rozchode s tajomným podnikateľom vyplakala vedro sĺz. Gabika Dzuríková sen o svadbe vymenila za iný

— Foto: TV Markíza (Promo fotografie)

Obľúbená herečka sa do minulosti už neobzerá, sústredí sa na nové ciele.

Zdá sa, že dnes je šťastná single, hoci aj ona si kedysi prežila veľkú lásku. Svoj vzťah však Gabika Dzuríková pred svetom prísne tajila a aj keď o svadbe hovorila ako o krásnom spečatení vzťahu, napokon jej to nevyšlo. Rodáčka z Košíc sa však cez to dokázala preniesť a dnes vraj nič, čo jej život nedoprial, neľutuje. Energická tmavovláska má podľa vlastných slov stále o čom snívať.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia JOJ (@tvjoj)

Detské túžby

Svoje detstvo a pubertu považuje Gabika za vcelku šťastné. „Takto to môžem za seba povedať. V tej dobe neboli mobily a aktivity internetového charakteru. Stále sme boli v parku či v prírode a v tomto to bolo fantastické. Mali sme dostatok pohybu a nesedeli sme doma,“ vyznala sa pre Aktuality.sk herečka, ktorá veľa času v mladosti trávila u babky na dedine alebo doma na sídlisku.

Gabika Dzuríková
Prečítajte si tiež: Povedali jej, že nie je herecký typ. Gabika Dzuríková bojovala, aj keď nemala z čoho zaplatiť nájom

„Preliezali sme legendárne preliezačky, v tom sme boli majstri sveta. Pri nich nechýbali železné prašiaky,“ opisuje okolie svojho domova na košickom sídlisku Železníky. „Mame len stačilo zakričať z okna: poďte domov. Všetci sme boli centralizovaní v obrovskom detskom priestore,“ zaspomínala si umelkyňa, ktorá sa ako dieťa túžila stať učiteľkou alebo zubárkou. Od týchto plánov však postupne upustila.

Obsesia na brigáde v cukrárni

Gabika vyrastala v rodine, kde si nemohli veľmi vyskakovať, preto už ako mladá chodila na brigády. Keď si totiž chcela niečo kúpiť, musela si na to zarobiť. „Robila som napríklad v Sabinove v konzervárňach, taktiež som zbierala ovocie – jahody, maliny – a potom som ešte mala brigádu v jednej košickej cukrárni. To bolo veľmi pekné obdobie. Pribrala som vtedy za dva týždne osem kíl,“ priznáva so smiechom pre Nový Čas pre ženy.

Zo seriálu Ako divé husi (2000)
Zo seriálu Ako divé husi (2000) Foto: archív STVR

Každý deň si totiž bez ostychu pochutnávala na veľkých makových rožkoch, ktoré položila na pás s tureckým medom a následne s čokoládou a takto zaliate ich vonku jedla. „Bola to hotová obsesia,“ hovorí pobavene herečka, ktorá však vždy inklinovala aj k pohybu a športu, a tak sa kilá na nej nikdy dlho nedržali.

V banke ju kruto vysmiali

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 4
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Učiteľka Silvia Múčková.

Deti sú rozumné, ale nevedia si zaviazať topánočky, hovorí Silvia Múčková. Učí, aby v nich zanechala stopu

Na dôchodok sa ešte nechystá. 

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…