Po rozchode s tajomným podnikateľom vyplakala vedro sĺz. Gabika Dzuríková sen o svadbe vymenila za iný
Obľúbená herečka sa do minulosti už neobzerá, sústredí sa na nové ciele.
Zdá sa, že dnes je šťastná single, hoci aj ona si kedysi prežila veľkú lásku. Svoj vzťah však Gabika Dzuríková pred svetom prísne tajila a aj keď o svadbe hovorila ako o krásnom spečatení vzťahu, napokon jej to nevyšlo. Rodáčka z Košíc sa však cez to dokázala preniesť a dnes vraj nič, čo jej život nedoprial, neľutuje. Energická tmavovláska má podľa vlastných slov stále o čom snívať.
Detské túžby
Svoje detstvo a pubertu považuje Gabika za vcelku šťastné. „Takto to môžem za seba povedať. V tej dobe neboli mobily a aktivity internetového charakteru. Stále sme boli v parku či v prírode a v tomto to bolo fantastické. Mali sme dostatok pohybu a nesedeli sme doma,“ vyznala sa pre Aktuality.sk herečka, ktorá veľa času v mladosti trávila u babky na dedine alebo doma na sídlisku.
„Preliezali sme legendárne preliezačky, v tom sme boli majstri sveta. Pri nich nechýbali železné prašiaky,“ opisuje okolie svojho domova na košickom sídlisku Železníky. „Mame len stačilo zakričať z okna: poďte domov. Všetci sme boli centralizovaní v obrovskom detskom priestore,“ zaspomínala si umelkyňa, ktorá sa ako dieťa túžila stať učiteľkou alebo zubárkou. Od týchto plánov však postupne upustila.
Obsesia na brigáde v cukrárni
Gabika vyrastala v rodine, kde si nemohli veľmi vyskakovať, preto už ako mladá chodila na brigády. Keď si totiž chcela niečo kúpiť, musela si na to zarobiť. „Robila som napríklad v Sabinove v konzervárňach, taktiež som zbierala ovocie – jahody, maliny – a potom som ešte mala brigádu v jednej košickej cukrárni. To bolo veľmi pekné obdobie. Pribrala som vtedy za dva týždne osem kíl,“ priznáva so smiechom pre Nový Čas pre ženy.
Každý deň si totiž bez ostychu pochutnávala na veľkých makových rožkoch, ktoré položila na pás s tureckým medom a následne s čokoládou a takto zaliate ich vonku jedla. „Bola to hotová obsesia,“ hovorí pobavene herečka, ktorá však vždy inklinovala aj k pohybu a športu, a tak sa kilá na nej nikdy dlho nedržali.