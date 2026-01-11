Drzaňa drzá, povedali si, keď prišla bez pozvania. Cieľavedomá dievčina vďaka tomu odštartovala kariéru
Spontánnosť sa jej nakoniec vyplatila.
Keď mala dievčina z fotografie 18 rokov, spravila niečo, na čo by si dnes už netrúfla. V jeden piatok, keď s ruksakom na chrbte odchádzala z praxe v Slovenskom rozhlase, spontánne vkročila do dverí rádia Rock FM a prehlásila, že tam chce pracovať. Jej bezprostrednosť a odvaha šéfa natoľko ohromili, že za krátky čas začala vysielať a odštartovala tým svoju kariérnu cestu.