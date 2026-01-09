Utiekla s principálom a predávala pukance. Herečka Alena Antalová našla šťastie až pri mužovi v montérkach - Dobré noviny
Utiekla s principálom a predávala pukance. Herečka Alena Antalová našla šťastie až pri mužovi v montérkach
Antónia Lišková.

Za čestného Taliana vďačila svokrovcom. Antónii Liškovej partner daroval luxus bezstarostnosti

Ema Müller našla šťastie pri "Amourovi".

Pravdu o otcovi sa dozvedela od nesprávnych ľudí. Ema Müller je osem rokov s mužom, ktorého volá Amour

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Juraj Mokrý v súčasnosti / V roku 2009

Keď vyhral, Mórová mu padla k nohám. Juraj Mokrý sa po 16 rokoch v úzadí dočkal druhej šance

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Utiekla s principálom a predávala pukance. Herečka Alena Antalová našla šťastie až pri mužovi v montérkach

— Foto: Promofotografia TV Nova, seriál Poisťovňa šťastia / Česká televize, Četnícke humoresky

Mala cenu Thálie, no o pár týždňov stála s popcornom v ruke a žonglovala pri maringotke. Aj takto hľadala seba – až kým nestretla lásku

„Bývala som ženou z maringotky,“ povedala raz novinárom herečka Alena Antalová, ktorú si mnohí pamätajú ako nežnú Ludmilu z kultových Četnických humoresiek. Zahviezdila však aj v seriáli Život na zámku či v Poisťovni šťastia a keď dosiahla pomyselný herecký vrchol, všetkých prekvapila – zbalila si kufor a ušla do cirkusu.

Rodáčka z Bratislavy, ktorá sa však celý život cítila ako Čechoslovenka, sa totiž bezhlavo zamilovala do muža, ktorý viedol šapitó a tigrov. Začala predávať vstupenky, popcorn, hrala v cirkusovej kapele, učila sa žonglovať. Aj takto hľadala seba. Až kým nestretla lásku, ktorá prišla v montérkach a napriek sľubom, že sa nikdy nevydá, ho sama požiadala o ruku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Alena Antalová (@alenaantalova_fanpage)

Život medzi maringotkami

Začiatkom nultých rokov bola na vrchole. Mala rozbehnutú kariéru, diváci ju milovali. No ona zrazu všetko zabalila. Podľahla kúzlu života na kolesách a láske k charizmatickému principálovi Jiřímu Berouskovi.

Anna Políková s hereckou kolegyňou Evou Holubovou
Prečítajte si tiež: Buď rada, že nie si veľmi pekná, hovorila jej mama. Anna Polívková našla šťastie až pri tajomnom Talianovi

Cirkus ju fascinoval svojou atmosférou, neviazanosťou, pohybom. „Bavilo ma to. Rada cestujem, asi je vo mne trochu z tej cigánskej kočovnej duše. Bolo to úžasné,“ zaspomínala si na momenty, keď mala čerstvo v rukách cenu Thálie. „Takže to bol trochu paradox,“ dodala. Kočovný život, ktorý bol ďaleko od hereckej slávy, napokon trval tri roky. Divadlo v nej ale nikdy celkom neutíchlo. „Zrazu sa mi strašne zacnelo po divadle, až sa mi žalúdok stiahol,“ priznala pre Ženy.iPrima.cz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Alena Antalová (@alenaantalova_fanpage)

Vedela však, že Berousek, viazaný rodinnou tradíciou a zodpovednosťou za zvieratá, s ňou odísť nemôže. „Vtedy som ešte nemala deti, tak to vyhralo divadlo,“ vysvetlila Alena.

Osud prišiel so sedačkou

Článok pokračuje na ďalšej strane...

