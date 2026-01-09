Utiekla s principálom a predávala pukance. Herečka Alena Antalová našla šťastie až pri mužovi v montérkach
Mala cenu Thálie, no o pár týždňov stála s popcornom v ruke a žonglovala pri maringotke. Aj takto hľadala seba – až kým nestretla lásku
„Bývala som ženou z maringotky,“ povedala raz novinárom herečka Alena Antalová, ktorú si mnohí pamätajú ako nežnú Ludmilu z kultových Četnických humoresiek. Zahviezdila však aj v seriáli Život na zámku či v Poisťovni šťastia a keď dosiahla pomyselný herecký vrchol, všetkých prekvapila – zbalila si kufor a ušla do cirkusu.
Rodáčka z Bratislavy, ktorá sa však celý život cítila ako Čechoslovenka, sa totiž bezhlavo zamilovala do muža, ktorý viedol šapitó a tigrov. Začala predávať vstupenky, popcorn, hrala v cirkusovej kapele, učila sa žonglovať. Aj takto hľadala seba. Až kým nestretla lásku, ktorá prišla v montérkach a napriek sľubom, že sa nikdy nevydá, ho sama požiadala o ruku.
Život medzi maringotkami
Začiatkom nultých rokov bola na vrchole. Mala rozbehnutú kariéru, diváci ju milovali. No ona zrazu všetko zabalila. Podľahla kúzlu života na kolesách a láske k charizmatickému principálovi Jiřímu Berouskovi.
Cirkus ju fascinoval svojou atmosférou, neviazanosťou, pohybom. „Bavilo ma to. Rada cestujem, asi je vo mne trochu z tej cigánskej kočovnej duše. Bolo to úžasné,“ zaspomínala si na momenty, keď mala čerstvo v rukách cenu Thálie. „Takže to bol trochu paradox,“ dodala. Kočovný život, ktorý bol ďaleko od hereckej slávy, napokon trval tri roky. Divadlo v nej ale nikdy celkom neutíchlo. „Zrazu sa mi strašne zacnelo po divadle, až sa mi žalúdok stiahol,“ priznala pre Ženy.iPrima.cz.
Vedela však, že Berousek, viazaný rodinnou tradíciou a zodpovednosťou za zvieratá, s ňou odísť nemôže. „Vtedy som ešte nemala deti, tak to vyhralo divadlo,“ vysvetlila Alena.