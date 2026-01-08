Za čestného Taliana vďačila svokrovcom. Antónii Liškovej partner daroval luxus bezstarostnosti - Dobré noviny
Za čestného Taliana vďačila svokrovcom. Antónii Liškovej partner daroval luxus bezstarostnosti
Antónia Lišková.

Za čestného Taliana vďačila svokrovcom. Antónii Liškovej partner daroval luxus bezstarostnosti

Za čestného Taliana vďačila svokrovcom. Antónii Liškovej partner daroval luxus bezstarostnosti

Antónia Lišková.
Antónia Lišková. — Foto: Promo fotografie STVR (Dotyk života); Facebook - Antonia Liskova Friends Club Ufficiale (televízia Rai 2)

Manželstvo s chirurgom zachraňovala, kým nezasiahla dcéra.

„Treba pochopiť, nie len súdiť,“ hovorí Antónia Lišková, herečka, ktorej život je plný výziev. Dcéra otca alkoholika a násilníka opustila domov, aby si vytvorila vlastnú cestu, ktorá ju zaviedla až do Talianska. Tam ju stretla nielen hviezdna kariéra, ale aj vzťahy, ktoré ju navždy zmenili. Dvaja osudoví muži, chirurg Luca a režisér Gabriele, jej ukázali, že láska môže mať rôzne podoby.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1482165297082922&set=a.653712926594834

Otec opilec a násilník

Celý život Antónie je vraj o náhode. Jej osud v Taliansku sa začal písať už jej netradičným menom. „Moje talianske meno? Volám sa po mojej matke. Moja stará mama mala milostný príbeh s talianskym partizánom, ktorý sa pravdepodobne volal Antonio. A odtiaľ mám svoje meno,“ prezradila pre talianske Il Messaggero Antónia Lišková.

Marek Geišberg s otcom Mariánom.
Prečítajte si tiež: Rodičov chránil, keď viedli vojnu s bulvárom. Marek Geišberg má oporu v Lucke, ktorú si vzal netradične

Herečka vyrastala v dedine Malá Lehôtka pri Bojniciach a keď sa pozerala okolo seba, vedela, že tam žiť nebude. „Už odmalička som vedela, že musím ísť preč,“ priznávala pre Denník N Antónia. Z dediny chcela odísť nielen preto, že ju za hranicami čakal obrovský svet, ale aj pre život, ktorý doma nemala jednoduchý.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=354021041279602&set=pb.100063754628227.-2207520000&type=3

„Boli sme veľmi chudobní. Môj otec bol opilec a násilník. Moje rozhodnutie odísť z domu ovplyvnil najmä on. Chcela som mu pomôcť, ale trpeli sme všetci: ja, moja matka a sestra. Či som mu odpustila? Áno, pretože bol slabý muž. Dnes chápem jeho slabosti,“ vravela otvorene Antónia, ktoré už ako malé dievča rozmýšľala nad tým, ako zachráni svoju rodinu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=552940644720973&set=pb.100063754628227.-2207520000&type=3

Manželka chirurga

„Mojím cieľom bolo zlepšiť si finančnú situáciu, aby môj otec mohol prestať piť,“ spomínala na časy, keď sa ako stredoškoláčka vybrala do Talianska. Rodičom doma nechala list na rozlúčku, zbalila si veci a jednoducho odišla. „Moji rodičia to vnímali tak, že som ich opustila a dva roky so mnou nehovorili. Bola som sama,“ povedala otvorene Slovenka, ktorá sa vďaka náhode stala v Taliansku hviezdou.

