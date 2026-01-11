VIDEO: 80-ročná mama Jennifer Lopez to na dcérinom koncerte rozbalila ako mladica. Ľudia sú v nemom úžase
Mama slávnej speváčky je stále v dobrej kondícii.
A už je jasné, po kom to má! Ľuďom na sociálnych sieťach je konečne jasné, ako je možné, že 56-ročná Jennifer Lopez dokáže na pódiu predvádzať dokonalú a fyzicky náročnú šou celé desaťročia.
Keď sa na jednom z jej posledných koncertov v Las Vegas objavila aj jej mama, všetky oči smerovali na ňu. Počas dcérinho vystúpenia sa totiž tak odviazala a z chuti roztancovala, že jej vek by jej nikto netipoval. Guadalupe Rodríguez pritom len pred pár týždňami oslávila rovné 80. narodeniny.
Jej pohyby pri tanci boli stále sebavedomé a rýchle, že sa rýchlo rozšírili sociálnymi sieťami. Guadalupe sa pritom nesnažila strhnúť pozornosť na seba, veľký večer svojej dcéry si len jednoducho užívala. Mnohí diskutujúci jej výkon komentovali slovami, že mnohí ľudia ani v päťdesiatke už nemajú takéto pohyby, vyjadrovali jej obdiv, pochvaly a hlavne konečne pochopili, po kom tá Jennifer je.