Ďurovčíka skôr obdivovala. Nela Pocisková pri Filipovi pochopila, že láska vzniká z protikladov - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Ďurovčíka skôr obdivovala. Nela Pocisková pri Filipovi pochopila, že láska vzniká z protikladov
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Antónia Lišková.

Za čestného Taliana vďačila svokrovcom. Antónii Liškovej partner daroval luxus bezstarostnosti

Ema Müller našla šťastie pri "Amourovi".

Pravdu o otcovi sa dozvedela od nesprávnych ľudí. Ema Müller je osem rokov s mužom, ktorého volá Amour

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Juraj Mokrý v súčasnosti / V roku 2009

Keď vyhral, Mórová mu padla k nohám. Juraj Mokrý sa po 16 rokoch v úzadí dočkal druhej šance

Ema Müller našla šťastie pri "Amourovi".

Pravdu o otcovi sa dozvedela od nesprávnych ľudí. Ema Müller je osem rokov s mužom, ktorého volá Amour

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Juraj Mokrý v súčasnosti / V roku 2009

Keď vyhral, Mórová mu padla k nohám. Juraj Mokrý sa po 16 rokoch v úzadí dočkal druhej šance

SLEDUJE NÁS 206 810 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Ďurovčíka skôr obdivovala. Nela Pocisková pri Filipovi pochopila, že láska vzniká z protikladov

— Foto: Instagram @pociskova.nela

Aj keď to s nimi spočiatku nevyzeralo veľmi ružovo, dnes tvoria jeden z najstabilnejších párov slovenského šoubiznisu.

Aj keď im zatiaľ svadobné zvony nezazvonili, aj po viac ako desiatich rokoch spoločného života tvoria jeden z najstabilnejších párov slovenského šoubiznisu. Dôkazom toho, že ich zrejme naozaj spojil osud, sú aj ich dve deti. Na začiatku to pritom medzi Nelou Pociskovou a Filipom mom nevyzeralo vôbec ružovo, dokonca sa už po niekoľkých mesiacoch odlúčili. Ich láska však prebila nielen predsudky, ktoré o Filipovi a o 12 rokov mladšej Nele v spoločnosti panovali, ale prekonala aj ich vlastné rokmi zakorenené zvyky a očakávania a preverila ich ochotu chápať toho druhého.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa @pociskova.nela

Dva protiklady

Filip vstúpil do Nelinho života celkom nečakane, počas nakrúcania seriálu Búrlivé víno. Nela, ktorej rodina nedokázala vystáť veľký vekový rozdiel medzi ňou a jej bývalým partnerom Jánom Ďurovčíkom, bola opäť postavená pred podobnú skúšku. S Filipom to však bolo od začiatku iné. Pri známom choreografovi Nela pociťovala, ako neskôr otvorene priznala v podcaste Po špičkách, skôr absolútny obdiv než lásku, zatiaľ čo s Filipom sa zblížili z rovnakej pozície, ako kolegovia a kamaráti, a prišlo to celkom prirodzene.

Nela Pocisková a Ján Ďurovčík.
Prečítajte si tiež: Keď sa doňho zaľúbila, rodičia boli rázne proti. Nela Pocisková videla v Jánovi Ďurovčíkovi poloboha

Jednoducho si padli do oka a začali spolu chodiť von – venčiť Filipovho psa. S úsmevom na perách v relácii 2 na 1 TV Markíza spomínala na to, ako jej Filip počas prechádzok hovoril o golfe a ukazoval jej všelijaké výsledky golfových zápasov a ona sa tvárila, že ju to zaujíma, hoci sa v skutočnosti strašne nudila. Iskra preskočila i napriek tomu (alebo možno práve preto), že sú obaja tak veľmi odlišní.

Foto: Instagram @pociskova.nela

Extrémne spoločenský verzus introvertka

„Priznám sa, že jedna z vecí, ktoré som musela vo vzťahu s Filipom prijať, je tá, že je extrémne spoločenský typ. Prakticky nikam preto nechodievame len sami dvaja, ale vždy s niekým – s deťmi, rodinou, kamarátmi, susedmi. Keď máme niekedy po práci voľno a chcem to tráviť sama alebo len s ním, on k nám pozve susedov na pivo,“ poznamenala so smiechom Nela v čerstvom rozhovore pre SME Ženy. Na romantickú večeru vo dvojici si teda mladá umelkyňa musí vždy poriadne počkať, keďže sa im podarí len raz za dlhý čas. Na letnej dovolenke si však pestujú jeden zvyk, na ktorý nedajú dopustiť.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 4
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Učiteľka Silvia Múčková.

Deti sú rozumné, ale nevedia si zaviazať topánočky, hovorí Silvia Múčková. Učí, aby v nich zanechala stopu

Na dôchodok sa ešte nechystá. 

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…