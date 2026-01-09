Ďurovčíka skôr obdivovala. Nela Pocisková pri Filipovi pochopila, že láska vzniká z protikladov
Aj keď to s nimi spočiatku nevyzeralo veľmi ružovo, dnes tvoria jeden z najstabilnejších párov slovenského šoubiznisu.
Aj keď im zatiaľ svadobné zvony nezazvonili, aj po viac ako desiatich rokoch spoločného života tvoria jeden z najstabilnejších párov slovenského šoubiznisu. Dôkazom toho, že ich zrejme naozaj spojil osud, sú aj ich dve deti. Na začiatku to pritom medzi Nelou Pociskovou a Filipom Tůmom nevyzeralo vôbec ružovo, dokonca sa už po niekoľkých mesiacoch odlúčili. Ich láska však prebila nielen predsudky, ktoré o Filipovi a o 12 rokov mladšej Nele v spoločnosti panovali, ale prekonala aj ich vlastné rokmi zakorenené zvyky a očakávania a preverila ich ochotu chápať toho druhého.
Dva protiklady
Filip vstúpil do Nelinho života celkom nečakane, počas nakrúcania seriálu Búrlivé víno. Nela, ktorej rodina nedokázala vystáť veľký vekový rozdiel medzi ňou a jej bývalým partnerom Jánom Ďurovčíkom, bola opäť postavená pred podobnú skúšku. S Filipom to však bolo od začiatku iné. Pri známom choreografovi Nela pociťovala, ako neskôr otvorene priznala v podcaste Po špičkách, skôr absolútny obdiv než lásku, zatiaľ čo s Filipom sa zblížili z rovnakej pozície, ako kolegovia a kamaráti, a prišlo to celkom prirodzene.
Jednoducho si padli do oka a začali spolu chodiť von – venčiť Filipovho psa. S úsmevom na perách v relácii 2 na 1 TV Markíza spomínala na to, ako jej Filip počas prechádzok hovoril o golfe a ukazoval jej všelijaké výsledky golfových zápasov a ona sa tvárila, že ju to zaujíma, hoci sa v skutočnosti strašne nudila. Iskra preskočila i napriek tomu (alebo možno práve preto), že sú obaja tak veľmi odlišní.
Extrémne spoločenský verzus introvertka
„Priznám sa, že jedna z vecí, ktoré som musela vo vzťahu s Filipom prijať, je tá, že je extrémne spoločenský typ. Prakticky nikam preto nechodievame len sami dvaja, ale vždy s niekým – s deťmi, rodinou, kamarátmi, susedmi. Keď máme niekedy po práci voľno a chcem to tráviť sama alebo len s ním, on k nám pozve susedov na pivo,“ poznamenala so smiechom Nela v čerstvom rozhovore pre SME Ženy. Na romantickú večeru vo dvojici si teda mladá umelkyňa musí vždy poriadne počkať, keďže sa im podarí len raz za dlhý čas. Na letnej dovolenke si však pestujú jeden zvyk, na ktorý nedajú dopustiť.