Máte pocit, že vaše telo po sviatočnom hodovaní nefunguje správne? Doktorka radí, ako mu pomôcť
Január nemusí byť o prísnych diétach.
Sviatky sa skončili, koláče zmizli zo stolov, no pocit ťažoby a neustála chuť na niečo sladké u mnohých pretrvávajú. Január býva mesiacom, keď si uvedomíme, že telo si z decembra odnieslo viac než len spomienky. Únava, výkyvy energie a neovládateľné chute sú signálom, že organizmus hľadá stratenú rovnováhu.
Mnohí reagujú rázne – škrtajú jedlá, vynechávajú porcie a dávajú si prísne predsavzatia. Ako uvádza portál Maminka.cz, podľa doktorky Marie Kureš, diabetologičky z nemocnice v českom Jablonci nad Nisou, je to však presne opačný smer, než aký telo po sviatkoch potrebuje.
Zbytočný tlak
Po období hojnosti máme tendenciu potrestať sa diétami a rýchlymi rozhodnutiami. Lenže prudké zmeny často vedú k vyčerpaniu a frustrácii. „Ľudia majú pocit, že postupná zmena nie je dostatočne efektívna. Pritom je to presne naopak. Je to najlepšia cesta, ako sa vrátiť do režimu a stabilizovať cukor v krvi,“ vysvetľuje Maria Kureš.
Ako dodáva, v januári netreba prepisovať celý jedálniček. Stačí začať pozvoľna – obmedzovať sladké a nahrádzať biele pečivo celozrnnými alternatívami.